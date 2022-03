Carregar reprodutor de áudio

O ex-chefe da Renault, Flavio Briatore, disse que a luta entre Max Verstappen e Charles Leclerc 'joga a favor' da Fórmula 1. As duas primeiras corridas da temporada foram marcadas pelas disputas acirradas entre o holandês e o monegasco. Na Arábia Saudita, foi até a última volta e apenas meio segundo os separou na bandeirada.

Além disso, o italiano também respondeu à pergunta sobre qual dos dois ele gostaria de ter em sua equipe se ainda fosse um dos chefes.

"Esta F1 é totalmente diferente e acho que é boa para todos", comentou Briatore à Radiorai, veículo de seu país. "A América está reinventando a categoria, os ingressos da corrida de Miami, por exemplo, esgotaram em três meses."

"No ano passado, terminamos o campeonato com uma corrida incrível, e este ano começamos com a dobradinha da Ferrari e depois a Arábia Saudita, uma das provas mais bonitas dos últimos tempos."

"Foi um bom duelo com dois pilotos muito bons e que vão muito ao limite, mas o fizeram sem controvérsias. É muito bom para a F1 como um todo e para o público. Para mim, foi uma grande luta."

Entre Leclerc e Verstappen, Briatore tem preferência pelo holandês, por conta de sua vivência e de já ter sido campeão, mas não hesitaria em trazer ambos para seu time caso tivesse oportunidade.

"Eu contrataria Max. Ele é o melhor piloto da F1 e já vimos isso no ano passado", comentou. "Ele tem mais experiência este ano, lutou pelo título mundial e ganhou, mas se eu tivesse dinheiro, teria comprado os dois."

Por fim, ele acrescentou sobre o andamento do campeonato: "A Ferrari tem um carro que pode ser competitivo o ano todo".

"No entanto, tudo pode acontecer na disputa do título. O importante é que a máquina funcione bem. Eles chegarão até o fim e espero que ganhem. Vai depender mais dos pilotos e das estratégias."

"Em duas ou três corridas a Mercedes também estará na briga. [Lewis] Hamilton luta, não desiste e continua lá como um grande campeão, tenho certeza que voltará. [Fernando] Alonso também está indo bem."

