Carregar reprodutor de áudio

Apesar do que possa parecer, não houve nenhuma ilegalidade no ritmo do safety car virtual no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 entre as voltas 37 e 40. Vamos entender agora como foi possível que Max Verstappen se aproximasse à zona de DRS logo atrás da Ferrari de Charles Leclerc no reinício da prova, iniciando um desafio de ultrapassagens que encorajou um duelo espetacular pela vitória.

No final da etapa de Jeddah, surgiu alguma polêmica sobre o gerenciamento do VSC que deixou a corrida em ritmo lento. O motivo da discussão é a diferença entre a margem que separava o monegasco, líder até então, do holandês, segundo colocado.

À primeira vista, os números não batem, pois no final da volta 37 (a última antes do safety car virtual) a diferença entre os dois na linha de chegada era de 1s581 segundos, enquanto na volta 41 (após o VSC) caiu para 0s483.

Charles Leclerc e Max Verstappen lutando pela primeira posição em Jeddah Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, em uma análise mais detalhada, não houve ilegalidades no sistema que rege o carro de segurança virtual. Na volta 40, ao cruzarem a linha, a diferença entre os ponteiros era de 1s655 e Verstappen manteve a mesma lacuna saindo da curva 2, pouco antes da bandeira verde reiniciar a corrida.

A diferença foi reduzida em alguns décimos da curva 4 para a 13, onde Leclerc passou com 1s190, mas no segundo setor, o holandês conseguiu ficar abaixo de um segundo ao fazê-lo em 29s239 contra 29s530 do monegasco.

Atingindo o delta que lhe permitiu abrir a asa móvel, Verstappen chegou à curva 27 a quatro décimos de Leclerc, colando nele e podendo permanecer na zona de DRS até assumir a ponta.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Portanto, não parece ter havido qualquer ilegalidade mas sim pequenas diferenças na fase de reinício, um momento crucial em que a Red Bull foi capaz de ir imediatamente ao limite, provavelmente também graças a a temperatura dos pneus.

Estamos falando de décimos de segundo, margens que equipes, FIA e os próprios pilotos normalmente não prestam atenção, mas que em um duelo apertado, como o visto em Jeddah entre Leclerc e Verstappen, foram decisivas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Este será provavelmente um atrativo da temporada de 2022, que promete ser caracterizada por equilíbrio técnico. Para os fãs, será um espetáculo da mais alta qualidade, mas que colocará o mental dos pilotos à prova e também das equipes envolvidas nos confrontos.

F1 2022: CRISE NA MERCEDES? Hamilton e Russell ficam ESPANTADOS com FIASCO na Arábia Saudita; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: