Mitch Evans, piloto de Fórmula E, defendeu que Sergio Pérez continua sendo uma fonte de dinheiro para a Red Bull e esse seria o motivo pelo qual a equipe o mantém no assento ao lado de Max Verstappen.

Em conversa com o Total Motorsport, o vice-campeão da F-E disse que novos talentos não tem chance de chegar à Fórmula 1 porque não contam com o apoio de grandes patrocinadores e não desejam fazer o trabalho de piloto reserva.

Evans decidiu trocar a F1 pela F-E aos 22 anos e continuará por lá, visto que as portas da mais alta categoria de automobilismo nunca chegaram a se abrir de fato para ele. Mitch aponta que a questão financeira é uma das causas para isso.

"Muitos dos que têm oportunidade trazem dinheiro. Veja Sergio Pérez, ele continua trazendo dinheiro para a Red Bull e você não pode competir contra isso. Ele não é um piloto ruim, mas não compete contra ele [Verstappen]. É difícil ir contra um piloto que tem um assento por mérito".

"Muitos ex-pilotos de F1 vieram para a F-E e tiveram um choque de realidade", conta o competidor.

"Era difícil conseguir um teste para assento. Nos simuladores, eu era mais rápido que os pilotos oficiais, mas isso não servia para nada. É preciso que aconteça algo muito inesperado, mesmo para ser um piloto reserva há pessoas que usam o dinheiro, é ridículo".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Evans ainda revelou que acredita que o melhor jeito de chegar à F1 seria fazendo o trabalho de piloto reserva, como foi o caso de Oliver Bearman e Nyck De Vries.

"Olhe para Bearman. Esse cara é bom, mas na semana anterior ele se classificou em 18º no Bahrein e depois ganhou uma chance com a Ferrari [em Jeddah]. Ele fez um trabalho decente em um dos melhores carros do grid e ganhou uma vaga por isso".

"É tudo uma questão de perspectiva, mas as equipes não correm mais riscos com os pilotos. A única opção para chegar lá é ganhar uma oportunidade louca de corrida".

Bearman ficou no lugar de Carlos Sainz durante a etapa de Jeddah após o piloto oficial precisar ser submetido a uma cirurgia de apêndice às pressas em 2024. No caso de De Vries, ele substituiu Alexander Albon pelo mesmo motivo no GP da Itália em 2022 na Williams.

"Olhe o Nyck De Vries, não tinha uma chance na F1, mas houve a chance em Monza, quando Albon ficou doente e, de repente, é a melhor coisa que ele fez, mas ele ainda é o mesmo piloto de antes".

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!