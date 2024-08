F1: Qual equipe poderá superar o valor de 10 bilhões de dólares?

A Fórmula 1 é um clube caro, exclusivo e - para equipes como a Andretti, pelo menos por enquanto - esquivo. Se você pensa em equipes de F1, pensa em dinheiro - e por que não pensaria? Reconhecimento global, patrocinadores de primeira linha, marcas de luxo e o lar dos pilotos mais rápidos do planeta. Mas será que todos esses ativos equivalem a dinheiro vivo? E alguma equipe poderia superar a marca de 10 bilhões de dólares?

O Dallas Cowboys, franquia da NFL, acaba de se tornar a primeira equipe da história a atingir um valor superior a 10 bilhões de dólares, sendo que a liga de futebol americano abriga vários outros times que estão perto de ultrapassar a mesma marca.

Para colocar isso em contexto, seu valor de 10,32 bilhões de dólares poderia comprar a Ferrari, a Mercedes e a Red Bull e ainda deixar mais de 2 milhões de libras esterlinas de sobra.

Todas as equipes de F1 agora têm lucro, independentemente de sua posição no pitlane, e isso é um sinal revelador de que a série está em excelente estado de saúde - já se foram os dias em que as equipes de trás pediam esmolas, com valores em alta em todo o grid.

A Williams é um bom exemplo disso: a equipe, que antes era administrada de forma familiar, foi vendida para a empresa de investimentos americana Dorilton Capital em 2020, durante uma série de três temporadas consecutivas em que terminou em último lugar no campeonato de construtores.

O valor cobrado para concluir o negócio foi de 200 milhões de dólares, enquanto as avaliações estimadas de hoje colocam a Williams em torno da marca de 725 milhões de dólares - apesar da pouca melhora nas pistas.

No entanto, os resultados não são uma maneira infalível de aumentar o valor de uma equipe; o sucesso esportivo não é um pré-requisito para o desempenho comercial.

Matthew Savage, presidente da Dorilton Capital, Paul Asencio, diretor de receita da Williams Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O Dallas Cowboys não chega ao jogo do título de divisão da NFC há 28 anos e, na última vez em que venceu o Superbowl, Michael Schumacher tinha acabado de defender seu campeonato mundial de pilotos com a Benetton.

Em média, a receita anual de uma equipe de F1 aumentou quase três vezes desde 2018, e o aumento da popularidade do campeonato também gerou um clamor de empresas e corporações para que sua marca seja estampada em carros e macacões, com novos acordos de patrocínio aparentemente anunciados semanalmente.

Em entrevista ao podcast James Allen on F1, o diretor executivo da Liberty Media, Greg Maffei, disse que não espera que a bolha estoure tão cedo.

"As pessoas levantam capital, a Aston Martin recentemente fez um aumento que foi substancialmente maior do que os números que estávamos discutindo lá", respondeu Maffei, quando perguntado se ele achava que o valor de uma equipe de F1 poderia um dia igualar a soma de 11 dígitos dos Cowboys.

"Você já viu pelo menos terceiros, como a Sportico [revista especializada na indústria do esporte] ou a [revista] Forbes, avaliarem a Ferrari e a Mercedes em números como 3 bilhões de dólares e 4 bilhões de dólares".

"Portanto, já vi números do Dallas Cowboys... mas nós crescemos muito e espero que continuemos crescendo".

O limite de custos é outro grande impulsionador por trás desse boom de lucratividade. Introduzido em 2021, o teto limita o valor que uma equipe pode gastar ao longo de um ano civil.

As líderes de torcida do Dallas Cowboys se apresentam na frente do grid antes da largada Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Isso significa que um total de 135 milhões de dólares pode ser gasto por cada equipe no grid, uma medida criada não apenas para desacelerar os custos que aumentam em espiral, mas também para tentar nivelar o campo de jogo.

Crucialmente, assim como o custo dos motores, os salários dos pilotos e os salários dos três funcionários mais bem pagos de uma equipe não se enquadram nas regras de limite de custos. Então, qual é a melhor maneira de usar esses regulamentos? Parece que diferentes equipes adotaram abordagens diferentes.

Uma fonte explicou à Motorsport.com que, enquanto o chefe de uma equipe pode ver as restrições orçamentárias como uma oportunidade para ajudar a aumentar o valor do equipamento, o chefe de outra equipe tentará usar as brechas salariais para abrir um buraco no sistema e trazer a nata da safra - sejam engenheiros, projetistas ou chefes de equipe - para melhorar a sorte na pista.

Enquanto as equipes se esforçam para vencer umas às outras na pista, em uma série que se assemelha ao formato de liga fechada visto na maioria dos esportes americanos, as finanças de cada equipe estão todas ligadas ao pacote - portanto, é do interesse coletivo que todas as equipes da F1 sejam valiosas.

"O sistema de liga fechada, se preferir, está em vigor na Fórmula 1, uma equipe não é rebaixada no final do ano, mesmo que não tenha marcado um único ponto em uma corrida", explica Christina Philippou, professora associada de contabilidade e finanças esportivas da Universidade de Portsmouth.

"Isso protege o valor, não há ameaça para a equipe em termos de perda de receita, direitos de transmissão e patrocínio por ter que correr em uma categoria inferior".

"As rivalidades fazem o esporte, mas, com as mesmas equipes competindo ano após ano, é um bom presságio conseguir novos patrocinadores, novos olhos e mais dinheiro a bordo se todas estiverem melhorando seu valor".

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, o restante da equipe na largada Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"Esse é o principal motivo pelo qual o limite de custos funcionou; ele nivelou o campo de jogo para garantir que as equipes mais atrás não joguem dinheiro bom atrás de dinheiro ruim na tentativa de melhorar os resultados e, ao mesmo tempo, não sejam deixadas para trás pelas equipes da frente. É uma política de proteção, em essência, e todas as equipes se beneficiam disso."

Se o valor combinado da Ferrari, da Red Bull e da Mercedes não se equipara ao do Dallas Cowboys, será que, como sugere Maffei, as equipes de F1 poderão um dia atingir esse patamar? Philippou acredita que o clima atual apresenta a melhor chance de descobrir isso: "Quanto pode valer uma equipe de Fórmula 1, no final das contas? A resposta é, obviamente, o que qualquer pessoa estiver disposta a pagar por ela".

"Houve algumas grandes vendas no mercado de futebol nos últimos anos, mas isso não significa que todas as equipes da Premier League possam, de repente, exigir acordos de aquisição de bilhões de libras".

"É a mesma coisa na F1, embora, embora a competitividade seja alta, o interesse continue despertado e algo como o Drive to Survive esteja contando as histórias do esporte para um grande público, os números seriam mais altos do que nunca nesta fase. Na verdade, não há um limite para o valor que eles poderiam alcançar".

O valor de uma equipe é relativo. No ano passado, surgiram relatos de que a Red Bull havia recusado uma oferta de 1 bilhão de dólares pela equipe irmã RB - conhecida na época como AlphaTauri -, já que a série está passando por anos de pico de valor, ao contrário da venda anterior da Williams, que agora parece ser um preço de pechincha.

Qualquer recém-chegado em potencial que tenha planos de assumir uma equipe existente precisará de muito dinheiro para entrar no grid e, embora a primeira equipe de F1 com mais de 10 bilhões de dólares possa estar um pouco distante, a força do atual produto só fará com que os números aumentem nos próximos anos.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!