Frederic Vasseur mudou a cultura da Ferrari para melhor desde que assumiu como chefe da equipe de Fórmula 1, de acordo com Charles Leclerc.

Vasseur assumiu as rédeas da escuderia em janeiro de 2023 e implementou sua abordagem sem rodeios, depois de anos de críticas à Ferrari não apenas por falta de desempenho, mas também por repetir erros e nem sempre maximizar seus resultados sob o comando do antecessor Mattia Binotto.

A mentalidade do francês foi exemplificada por sua entrevista com a edição italiana do Motorsport.com em maio passado, quando ele defendeu uma abordagem que erradicasse a complacência: "Se você começar a se convencer de que o que está fazendo é bom, é o começo do fim."

Leclerc diz que a dinâmica em Maranello mudou de muitas maneiras desde que Vasseur assumiu, incluindo erros e falhas agora sendo reconhecidos mais rapidamente, o que leva a soluções mais rápidas e melhores resultados no geral.

"Acho que as pessoas têm mais responsabilidades, são colocadas em um lugar melhor para estarem 100% e realmente têm a confiança de Fred, o que é uma coisa muito boa", Leclerc explicou exclusivamente ao Motorsport.com.

"E Fred sempre foi superbom em colocar as pessoas nas melhores condições possíveis para que elas tenham o melhor desempenho. Então é aqui que realmente mudou, e é uma mudança de abordagem."

Um bom exemplo é o fracasso relativo da atualização do assoalho implementada no carro desde o GP da Espanha, que a Ferrari não conseguiu maximizar devido ao efeito colateral de quicar.

"Levamos três ou quatro corridas, mas todos reconheceram quais eram as fraquezas do que trouxemos para o carro", acrescentou Leclerc. "E talvez no passado não tenha sido tão fácil quanto agora. Então acho que estamos em um lugar melhor na equipe.

"Fizemos um grande progresso nos últimos sete a oito meses antes de Barcelona, que foi um caso isolado. Fomos honestos conosco mesmos e entendemos onde erramos. E estou confiante de que voltaremos bem."

Ser indiscutivelmente o esquadrão mais prestigiado da F1, sob a análise implacável da mídia italiana, não facilita as coisas para a escuderia.

"O fato de sermos a Ferrari sempre cria mais confusão do que em qualquer outra equipe", admitiu Leclerc. "E é aqui que precisamos ser bons, que sempre que estivermos nesses momentos, apenas nos concentremos em nós mesmos, tentemos tirar o barulho, aprendamos com ele e o usemos positivamente. Mas espero que não tenhamos muitos deles."

Uma manchete negativa recente foi o diretor técnico Enrico Cardile deixando a Ferrari para se juntar à Aston Martin, mas Leclerc ainda reitera sua fé na visão de Vasseur para o futuro.

"Sobre esse assunto em particular, sempre tive 200% de confiança e fé no que Fred faz", comentou.

"Obviamente, Enrico deixou a equipe agora. Sei também que Fred não permanecerá como diretor técnico [interino] por muito tempo, e, enquanto isso, confio plenamente em Fred para administrar a situação da melhor maneira possível.

"Estou totalmente confiante também de que isso não afetará a equipe no final. É mais sobre o grupo do que uma pessoa em particular. Claro, é uma situação que precisamos consertar o mais rápido possível. Mas Fred está cuidando disso."

Colaborou Roberto Chinchero

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!