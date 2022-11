F1: Brown acredita que Red Bull foi escolha certa para Ricciardo

Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo foi anunciado como piloto reserva da Red Bull para a temporada 2023 da Fórmula 1, após deixar a McLaren de maneira precoce. E na visão do ex-chefe do australiano, Zak Brown, o piloto tem a chance de mudar sua carreira 'em um piscar de olhos' com essa decisão de retornar à equipe na qual competiu por quatro anos.

O australiano concordou com uma separação antecipada do time de Woking este ano, depois que a parceria falhou em entregar os resultados esperados. Após avaliar suas opções para 2023, Ricciardo acabou concordando em se tornar o terceiro piloto da Red Bull no próximo ano, enquanto espera um retorno como titular em 2024.

E enquanto alguns questionam se Daniel Ricciardo tomou o melhor caminho para se manter no centro das atenções, o CEO da McLaren, Brown, acredita que isso pode oferecer a ele uma chance imediata de mostrar que ainda tem o que é preciso para vencer na F1. O chefe de equipe cita o exemplo do ex-reserva da Mercedes Nyck de Vries, que fez um trabalho tão bom como substituto de Alex Albon na Williams no GP da Itália que conseguiu uma vaga na AlphaTauri para 2023.

"Veja o que aconteceu com Nyck com uma boa sessão", disse Brown. "De repente, ele se tornou um nome forte. Então, se um desses caras [da Red Bull] não puder correr por algum motivo, e ele [Ricciardo] entrar e de repente levar o carro para onde está agora, ele pode simplesmente voltar aos holofotes. "

Perguntado pelo Motorsport.com se a chance de uma oportunidade pela Red Bull era melhor para seu candidato do que ter um assento em tempo integral na Haas, Brown disse: "É difícil dizer. Em certo sentido, se você for para a Haas e superar [Kevin] Magnussen... Essa é uma maneira de voltar ao radar."

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"O outro, é um piloto [da Red Bull] pega COVID, você está em um carro vencedor, sai para vencer a corrida e está de volta ao grid. Portanto, acho difícil dizer o que criará a melhor oportunidade."

Brown disse que ficou surpreso por Ricciardo não ter sido contratado por outras equipes, uma vez que ficou claro após as férias de verão que ele estava disponível.

“Estou surpreso que algumas das outras equipes que procuraram pilotos não o selecionaram”, disse ele. “Mas também acho que havia certas equipes para as quais ele não estava interessado em pilotar. Então, talvez eles o tivessem escolhido.

"Mas ele claramente quer permanecer no jogo. Ele venceu em Monza no ano passado, oito corridas são muitas corridas para vencer. Portanto, está lá, simplesmente não conseguimos desbloqueá-lo. E espero que em outro ambiente, algo aconteça porque gostaríamos de ver Daniel no grid."

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

