O CEO da McLaren, Zak Brown, pediu à FIA que aja "no ritmo" e reduza duramente os infratores das regras de limite de custos da Fórmula 1, declarando que gastos excessivos "constituem trapaça."

A FIA está atualmente avaliando seus próximos passos depois de anunciar na semana passada que a Red Bull havia violado o limite de custo do ano passado, além de ter cometido uma infração processual. A Aston Martin também infringiu as regras com uma violação processual.

Tanto a Red Bull quanto a Aston Martin têm a opção de aceitar um Acordo de Violação Aceito se concordarem com as descobertas da FIA, ou podem optar por contestar o assunto através do painel de Adjudicação de Limite de Custo.

Embora não esteja claro qual caminho será seguido, o CEO da McLaren, Zak Brown, escreveu à FIA para informar o quão crítico ele acha que o assunto é e que não deve ser varrido para debaixo do tapete.

Na carta, cuja cópia foi vista pelo Motorsport.com, ele disse: "A violação de gastos excessivos e, possivelmente, as violações processuais, constituem trapaça, oferecendo uma vantagem significativa nos regulamentos técnicos, esportivos e financeiros".

Ele acrescentou: "O resultado final é que qualquer equipe que tenha gasto demais ganhou uma vantagem injusta tanto no desenvolvimento do carro atual quanto no do ano seguinte". Brown escreveu a carta ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e ao CEO da F1, Stefano Domenicali, em particular na semana passada.

No entanto, o conteúdo da carta surgiu depois que Brown também a enviou para todas as equipes compatíveis com o limite de custo no fim de semana. Isso incluiu Mercedes, Ferrari, Alpine, Alfa Romeo, Haas e Williams.

Punição esportiva

Na carta, Brown expressou sua fé no policiamento da FIA do processo de limite de custos até agora, mas disse que a forma como o órgão vai atuar desse momento em diante era extremamente importante. Ele argumentou que não havia desculpa para qualquer equipe ter gasto demais, especialmente porque todos haviam passado por um ensaio geral de limites de gastos em 2020.

"A FIA realizou um processo extremamente completo, colaborativo e aberto, até recebemos um ensaio geral de um ano com ampla oportunidade de buscar qualquer esclarecimento se os detalhes não estivessem claros. Portanto, não há razão para qualquer equipe dizer agora que eles estão surpresos", disse ele.

Brown também expressou sua crença de que qualquer violação do limite de gastos deve resultar em uma penalidade esportiva e não apenas em uma multa.

“Não sentimos que uma penalidade financeira por si só seria uma penalidade adequada para uma violação de gastos excessivos ou uma violação processual grave, claramente precisa haver uma penalidade esportiva nesses casos, conforme determinado pela FIA”, acrescentou.

"Sugerimos que o gasto excessivo seja penalizado por meio de uma redução no limite de custos da equipe no ano seguinte à decisão e a penalidade seja igual ao gasto excessivo mais uma multa adicional, ou seja, um gasto excessivo de U$2 milhões em 2021, que é identificado em 2022, resultaria em uma dedução de US$4 milhões em 2023 (US$2 milhões para compensar o gasto excessivo mais US$2 milhões de multa).

"Para o contexto, US$2 milhões são de 25 a 50% de atualização para o orçamento anual de desenvolvimento de carros e, portanto, teriam um benefício significativo positivo e duradouro.

"Além disso, acreditamos que deve haver uma pequena redução de 20% no tempo do CFD e do túnel de vento. Estas deveriam ser aplicadas no ano seguinte, para mitigar a vantagem injusta que a equipe tem e continuará a se beneficiar.

"Para evitar que as equipes acumulem e se beneficiem do efeito multiplicador de várias violações menores de gastos excessivos, sugerimos que uma segunda violação menor de gastos excessivos mova automaticamente a equipe para uma violação grave.

"Finalmente, dadas as finanças envolvidas, um limite de 5% para uma pequena violação de gastos excessivos parece uma variação muito grande, sugerimos que um limite inferior de 2,5% seja mais apropriado".

O futuro do limite de gastos

Brown achou essencial que a FIA fosse transparente na forma como lida com o caso da Red Bull, pois achava que o futuro do limite de custos dependia disso.

“Agora que entendemos a situação de gastos de várias equipes, devemos comunicar ações e penalidades subsequentes em ritmo para manter a integridade da F1 e as regras que ela segue”, disse ele.

"É fundamental que o limite orçamentário continue a ser regido de maneira altamente transparente, tanto em termos de detalhes de quaisquer violações quanto de penalidades relacionadas.

"Também será importante entender se, após o primeiro ano completo de execução e investigação do esquema, é necessário haver mais clareza sobre certos assuntos ou quaisquer aprendizados importantes. Novamente, quaisquer insights ou aprendizados devem ser compartilhados entre TODAS as equipes - não pode haver espaço para brechas."

Brown encerrou sua carta com uma referência a um comentário recente do comentarista da Sky Sports F1, Martin Brundle, de que o limite de custos havia sido "brilhante" e "uma pedra angular do motivo pelo qual a Fórmula 1 está em um lugar melhor hoje do que, na minha opinião, jamais esteve".

Brown finalizou: "Estou totalmente de acordo com Martin, de fato, a introdução do limite de custos foi uma das principais razões pelas quais atraímos novos acionistas e investidores para a F1 nos últimos anos, pois eles a veem como uma maneira de impulsionar a feira financeira e esportiva.

“Portanto, é fundamental que sejamos muito firmes na implementação das regras para a integridade e o futuro da F1”.

A Red Bull insistiu várias vezes que acredita que seu limite de custo no ano passado estava abaixo do limite de cerca de US$145 milhões. Após a FIA afirmar que a equipe de Milton Keynes violou as regras, a Red Bull disse que sua postura não mudou.

"Observamos as descobertas da FIA de 'pequenas violações de gastos excessivos dos regulamentos financeiros' com surpresa e decepção", disse a equipe de Milton Keynes em comunicado.

“Nossa submissão de 2021 ficou abaixo do limite de custo, então precisamos revisar cuidadosamente as descobertas da FIA, pois continuamos acreditando que os custos relevantes estão abaixo do limite de custo de 2021”.

