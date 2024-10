F1 - Brundle: Norris "subestimou" agressividade de Verstappen

Atualmente, Lando Norris e Max Verstappen disputam a liderança do campeonato de Fórmula 1. Tendo 52 pontos os distanciando, o piloto da McLaren precisará ser muito mais agressivo caso queira conquistar o título ainda este ano.

Mesmo com a queda no ritmo da Red Bull e o avanço impressionante do time de Woking, o ex-piloto Martin Brundle avalia que a disputa será acirrada e diz que Norris "subestimou" o quão agressivo Verstappen poderia ser em pista.

No GP da Áustria, por exemplo, os dois tiveram um toque que resultou no abandono de Norris. Verstappen conseguiu completar a corrida, mas recebeu uma penalidade de cinco segundos pelo encontro. Ao avaliar o momento, Brundle defendeu que a experiência pode ser fator decisivo este ano.

"Vimos na Áustria que eles tropeçaram uns nos outros, Lando subestimou seu companheiro Max sobre o quão agressivo ele seria em combate", disse à Sky Sports News.

"Ele aprendeu com isso. Ele ainda está em uma ladeira como essa em termos de aprendizado. Vencendo corridas consistentemente, ele apenas começou a fazer isso, liderando da pole no final da primeira volta, ele resolveu isso".

"Apenas a maneira como ele venceu na Holanda e em Singapura foi simplesmente incrível. Todas essas coisas lhe darão confiança".

Faltando seis corridas para o fim da temporada, o tricampeão ainda é favorito ao título e Norris não depende apenas de seus próprios resultados para vencer o ano. Brundle, assim como Helmut Marko, destaca que Lando ainda precisa melhorar sua força mental, caso queira disputar de verdade com Max.

"Ele tem velocidade, o time certamente tem um ótimo carro", explicou o ex-piloto. "Lando está crescendo, aprendendo e ficando mais confiante. Perseguir e ser perseguido são histórias completamente diferentes em qualquer esporte".

"Se ele chegar perto de ganhar um campeonato mundial, seja este ano ou o ano que vem, como está a cabeça dele? Acho que não sabemos com ninguém até que esse momento chegue".

