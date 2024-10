A Mercedes está se preparando para se despedir de Lewis Hamilton ao fim de 2025, quando ele irá para a Ferrari. E Toto Wolff já deixou claro que o time tem três objetivos para que esse momento aconteça à altura do heptacampeão, além de garantir que terminarão o ano com força e que terão um começo positivo na Fórmula 1.

Depois de um início difícil em 2024, a Mercedes liberou o potencial do W15 com atualizações para o GP de Mônaco, incluindo uma nova asa dianteira.

Mas em uma temporada em que quase todas as equipes, com exceção da McLaren, tiveram altos e baixos, muitas vezes caracterizados por atualizações, a Mercedes conseguiu apenas um pódio em quatro corridas, depois de três vitórias nas quatro corridas antes da pausa de verão.

Como resultado, a Mercedes, 112 pontos atrás da Ferrari, sofreu um golpe em suas esperanças de terminar a temporada no pódio.

No entanto, ainda há metas firmes a serem alcançadas nas seis últimas corridas do campeonato, começando com o GP dos Estados Unidos em Austin.

"Este fim de semana marca o início de um ritmo intenso até o final do ano", disse Wolff. "Temos seis corridas nas próximas oito semanas, culminando com o final da temporada em Abu Dhabi".

"Embora não estejamos na briga pelo título, ainda há muito pelo que lutar e a oportunidade de criar alguns destaques ao longo do caminho".

"Queremos terminar este ano da forma mais forte possível, criar impulso para 2025 e nos despedir de Lewis da melhor maneira possível".

O GP dos Estados Unidos deste fim de semana marca o início da despedida de Hamilton com a Mercedes. O sete vezes campeão do mundo fará suas últimas seis corridas pela equipe na qual ingressou em 2013. No próximo ano, ele se mudará para a Ferrari para iniciar um novo capítulo no vermelho.

Faltando seis corridas e um quarto da temporada, a maioria das equipes revelará seus últimos grandes pacotes de atualização no COTA. A Mercedes será incluída na lista de atualizações da FIA a ser anunciada na sexta-feira.

Aproveitando o intervalo de quatro semanas do outono entre Singapura e Austin, a Mercedes levará novas peças para Austin em vista 2025.

Wolff continuou: "Temos trabalhado muito desde Singapura para analisar nosso desempenho e como podemos melhorar".

"Estamos levando o último pacote de atualização da temporada para o Texas e nosso objetivo é diminuir a diferença para os primeiros colocados. Ele também fornecerá informações úteis para orientar nossa direção de desenvolvimento para 2025".

"O formato Sprint retorna neste fim de semana e precisaremos fazer o melhor para promover efetivamente o pacote de atualização. COTA é uma ótima pista, mas no ano passado ela nos decepcionou".

"O layout de alta velocidade combinado com a superfície irregular torna a pista um desafio tanto para o carro quanto para o piloto. É uma pista pela qual estamos ansiosos".

Na última temporada, a Mercedes introduziu novas peças em Austin, incluindo uma nova base, e Hamilton recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar. Mais tarde, ele foi desclassificado quando seu W14 não passou nas verificações pós-corrida porque o nível de desgaste no bloco de fricção sob o carro excedeu o limite estabelecido pelos regulamentos.

A Mercedes disse na época que o alto desgaste provavelmente se devia ao desnível da pista e ao formato Sprint da corrida.

