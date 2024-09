Mais uma vez, Lando Norris e Oscar Piastri viraram assunto na Fórmula 1 após o GP da Itália, isso porque ambos 'perderam' a vitória para Charles Leclerc na Ferrari. Durante a etapa, os dois pilotos da McLaren receberam o 'ok' para disputarem por colocações, mas não conseguiram sair do segundo e terceiro lugar.

Agora, o ex-piloto da F1 Martin Brundle deu sua opinião sobre o assunto e a maneira como Piastri está lidando com as chances de Norris na disputa pelo título contra Max Verstappen. Em sua coluna para a Sky Sports F1, o ex-competidor disse:

"Piastri claramente não tem interesse nas chances de título de Norris contra Max Verstappen. Já vimos isso na Hungria, quando ele assumiu a liderança na primeira curva".

Brundle ainda defendeu que, como piloto, "admira" o posicionamento de Oscar e isso teria sido responsável por garantir campeonatos para o australiano.

Martin também avaliou que se a situação na Hungria, quando a McLaren ordenou que Norris devolvesse a primeira posição para Piastri, acontecesse ao contrário, ele não ter certeza se o australiano teria acatado a ordem como o britânico fez.

"E ele até ajudou aqui e ali, mas a mentalidade e o instinto assassino desse piloto são importantes. Ainda me lembro da pergunta na Hungria: se a situação se invertesse, Piastri teria devolvido a liderança a Norris? Realmente não sei a resposta".

"Sei que muitos campeões mundiais implacáveis ​​e egoístas contra os quais corri não teriam feito".

É importante ressaltar que a McLaren está a oito pontos da Red Bull na tabela de construtores, enquanto Norris diminuiu sua diferença para 62 de Verstappen e segue na disputa pelo título mundial.

"Isso poderia ter sido 52 se a McLaren tivesse insistido que Piastri se segurasse. Eles não queriam fazer isso e sentem que Norris não quer necessariamente se tornar campeão graças a um companheiro cooperativo, mas será interessante ver o que acontecerá".

