Desde que a Red Bull anunciou a saída de Adrian Newey do time ao fim da temporada de 2024, seu futuro na Fórmula 1 se tornou motivo de muito debate no paddock. Inclusive, foi reportado que a McLaren, Ferrari, Williams, Alpine e Aston Martin estariam tentando negociações com o 'mago' da engenharia, porém, ao que tudo indica, é a equipe de Silverstone que tem as maiores chances.

Há alguns meses já circula a informação de que Newey estaria tendendo a aceitar a proposta feita por Lawrance Stroll para se juntar à Aston Martin no próximo ano. Agora, o pai de Lance Stroll decidiu que não iria afastar os rumores e confirmou que toda a equipe está focada em conseguir Adrian.

Como adiantado pelo Motorsport.com, acredita-se que o contrato já foi assinado e deve ser anunciado oficialmente antes ou durante o GP de Azerbaijão, que acontece no próximo fim de semana.

Diferente de Zak Brown, que afastou qualquer possibilidade de trazer Newey de volta à McLaren, Stroll confessou à Bloomberg que está fazendo tudo que pode para conseguir 'seduzir' o engenheiro para Silvertone.

"Na verdade, estamos conversando com Adrian há anos, não há meses", disse Lawrence quando perguntado se Newey se mudaria para à Aston Martin.

"Adrian é a pessoa mais talentosa e capaz da F1, considerando sua história e seu sucesso. Portanto, eu ficaria muito animado em ter Adrian em nossa equipe. Acho que todas as outras equipes de F1 se sentiriam da mesma forma".

Perguntado se ele faria o possível para contratar Newey, ele acrescentou: "Você certamente pode presumir isso".

