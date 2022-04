F1: Carro ‘artístico’ em homenagem a Senna será exibido em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Um carro exclusivo de Ayrton Senna será uma das atrações principais no próximo GP da Emilia Romagna, antes de ser leiloado ainda este ano.

O ex-show car da McLaren, repintado, foi transformado como parte de um projeto de arte chamado ‘Senna Now’.

Um lado do carro é composto por três diferentes pinturas icônicas da carreira de Senna na F1 – o preto e dourado da Lotus, o Rothmans Williams e o Marlboro McLaren.

O outro lado do carro foi entregue a um artista de rua francês Jisbar, que se inspirou na vida e na carreira do tricampeão.

O carro artístico de Senna é fruto da imaginação do estilista italiano Matteo Macchiavelli, que acompanhou com carinho a carreira do brasileiro na F1 quando era mais jovem.

“Passei minha infância acompanhando as corridas e a “magia” do meu herói”, disse ele. “Fui inspirado por seu estilo de vida e seus ensinamentos, que ainda estão comigo agora que estou mais velho.

“Graças ao amigo da família, Ângelo Orsi, tenho muitas fotos tiradas com o Ayrton, hoje fazem parte do meu livro de família, da minha história pessoal e estão fixadas na minha memória.

“O carisma de Ayrton Senna, sua personalidade, todos os desafios que enfrentou e sua humanidade inspiraram tanto a mim e a muita gente, que comecei a imaginar como criar algo que pudesse centralizar e fazer emergir alguns dos aspectos da mensagem especial que soube transmitir: desafio, criatividade e humanidade”.

O carro foi doado pelo colecionador italiano Gianluca Tramonti e será exibido no museu Ayrton Senna no próximo GP da Emilia Romagna.

Também é esperado que apareça nas corridas de Miami e Mônaco, além de ser uma peça de destaque em eventos de arte em Veneza e Miami no final do ano.

O plano é então leiloar o carro, com parte da renda destinada à fundação Ayrton Senna.

Além do carro, Jisbar também criará uma coleção especial do Senna Now NFT que será cunhada em três etapas nos finais de semana de Ímola, Miami e Mônaco F1.

