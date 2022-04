F1: Compare os modelos de safety car da Mercedes e Aston Martin

Carregar reprodutor de áudio

Desde o início da temporada de 2021, os deveres do carro de segurança da Fórmula 1 foram compartilhados pela Mercedes e pela Aston Martin.

Para os fãs, o contraste mais óbvio tem sido as cores alternativas verdes e vermelhas na frente do pelotão, mas tem sido uma história diferente para os próprios pilotos de F1.

O desempenho dos dois carros de segurança foi colocado no centro das atenções no GP da Austrália, quando os pilotos miraram na velocidade do Aston Martin Vantage.

Frustrado por não estar rodando rápido o suficiente para manter o calor em seus pneus, Max Verstappen rotulou o carro verde de “tartaruga”.

Esses comentários, aliados às falas semelhantes de outros pilotos, incluindo Charles Leclerc e George Russell, sugerindo que o carro de segurança Aston Martin é cinco segundos por volta mais lento que o atual Mercedes, provocaram uma resposta rápida da FIA.

O corpo diretivo deixou claro que o desempenho total dos diferentes carros de segurança não era um critério com o qual se preocupava. Para isso, o principal estava nos carros, ajudando a reduzir o perigo para os comissários de pista e pilotos em caso de acidente.

Mas enquanto a FIA está satisfeita com o desempenho do Aston Martin, é claro que as frustrações dos pilotos podem não ser tão facilmente desligadas – especialmente em corridas onde colocar calor nos pneus para um reinício é de importância crítica.

Então, como os carros de segurança da Aston Martin e da Mercedes se comparam na frente técnica?

Mercedes-AMG GT Black Series

Para este ano, a Mercedes deu um salto quando introduziu carros médicos e de segurança totalmente novos – que são as versões mais poderosas que já existiram.

O safety car Mercedes-AMG GT Black Series é uma versão ligeiramente modificada da versão de pista do modelo de produção.

Mudanças foram feitas para fins práticos – como as luzes piscantes (por razões aerodinâmicas integradas ao carro e não como uma barra na parte superior).

Mas na parte técnica, é praticamente como o modelo de pista. Alimentado por um V8 biturbo de 4,0 litros, sua aerodinâmica, peso e centro de gravidade foram desenvolvidos especialmente para o circuito e não para as ruas.

Possui 537kW (730cv), com aerodinâmica ativa que pode alterar o perfil do divisor dianteiro e da asa traseira, para reduzir o arrasto nas retas e fornecer mais downforce nas curvas.

A versão de pista do carro acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos e possui uma velocidade máxima de 325 km/h.

Os números de downforce estimam que a 200km/h produz 249kg, enquanto a 250km/h chega a 400kg.

O piloto do safety car da F1, Bernd Maylander, certamente elogiou isso, admitindo que não conseguia acreditar no quanto o safety car de 2022 deu um passo à frente em relação ao seu antecessor.

“Estou simplesmente impressionado com o quão próximo ele está de um carro de corrida puro-sangue”, disse ele. “É realmente um grande passo em comparação com o GT R do ano passado – que já estava em um nível extremamente alto.”

Aston Martin V8 Vantage

O carro de segurança Vantage da Aston Martin é tecnicamente atualizado a partir da versão de rua original do carro esportivo, mas agora foi lançado como um modelo de F1 sob medida.

O turbo V8 de 4 litros produz 528 cv - o que é 25 cv a mais do que o carro de estrada básico. Isto dá-lhe uma aceleração de 0-60 mph em 3,5 segundos

Com um divisor dianteiro adicionado e uma grade de palhetas, o Vantage cria 155,6 kg de downforce a 200 km/h, o que é 60 kg a mais do que o carro de produção cria na mesma velocidade.

O carro de segurança também apresenta suspensão, direção e amortecedores atualizados, bem como modificações de reforço para ajudar na rigidez estrutural dianteira.

Ele apresenta as luzes na posição mais tradicional, no topo do teto do carro.

Comparação Técnica do Safety Car

Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin Vantage Motor 4 litros biturbo V8 4 litros turbo V8 Potência 730 hp 528 hp Torque máximo 800 nM 685 nM Aceleração (0 a 100 km/h) 3.2 segundos 3.5 segundos Velocidade máxima 323 km/h 312 km/h Peso 1.520 kg 1.570 kg Downforce em 200km/h 249kg 155.6kg

Os carros médicos

Os carros médicos da Mercedes e da Aston Martin também são potentes. O Mercedes GT 63 S 4MATIC+, equipado com um motor V8 twin turbo de 4,0 litros, produz 470 KW (639 cv) e acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos. Sua velocidade máxima é de 315 km/h.

O Aston Martin DBX Medical Car tem uma potência de 542 cv, que o lança de 0 a 62 mph (99,7 km/h) em 4,5 segundos. Tem uma velocidade máxima de 290 km/h.

