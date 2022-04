Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari está planejando uma série de modificações técnicas no seu F1-75, que deve não apenas tornar o carro ainda melhor na disputa pelo título de 2022 da Fórmula 1, mas também ajudar as equipes clientes.

A equipe levará um assoalho atualizado para combater o porpoising, enquanto no GP de Miami, corrida seguinte à de Ímola, planejam estrear algumas novas peças na unidade.

São peças do MGU-K, bateria e à ECU, ou seja, três elementos que as equipes ainda têm possibilidade de trabalhar. Inicialmente, os planos eram trazer este pacote de melhorias para Espanha, uma vez que a segunda versão do motor 066/7 estará em ação em Barcelona, ​​mas a realidade é que os resultados obtidos nas simulações são positivos, e então pretendem apresentá-lo o mais rápido possível.

Charles Leclerc, indiscusso leader del mondiale piloti con la Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em Barcelona, após a disputa dos cinco primeiros GPs, a primeira unidade de potência passará a ser a utilizada para os treinos livres, reduzindo o comprometimento de quilometragem do segundo motor durante os finais de semana.

Il motore 066/7 della Ferrari F1-75: l'unità 2 dovrebbe debuttare in Spagna a Barcellona Photo by: Giorgio Piola

O novo sistema híbrido também deverá proporcionar um aumento de potência, além de garantir uma melhoria na gestão elétrica, dentro dos parâmetros de confiabilidade.

Na Ferrari, eles estão cientes de que houve tempo para desenvolver soluções até o final do verão, mas a equipe quer se beneficiar do que investigou o mais rápido possível para tentar abrir uma diferença ainda maior com a Red Bull, a mais próxima rival neste início de 2022.

Em um momento em que Max Verstappen sofreu dois abandonos em três corridas, a Ferrari quer dar o golpe de mestre ao piloto que é o atual campeão mundial devido aos problemas de confiabilidade que está enfrentando em sua unidade de potência.

La Red Bull di Max Verstappen, cosparsa di estinguente, dopo il ritiro in Australia Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

A Ferrari gostaria de estender a vantagem sobre o RB18 de Verstappen para mais de 50 pontos para ter uma margem que não comprometa um possível problema no futuro, inclusive se protegendo de uma troca de motor no meio da temporada, o que reduziria a probabilidade de abandono devido a uma falha mecânica.

Em suma, a equipe italiana planeja estar no topo ao longo do ano, mas Alfa Romeo e Haas também podem se beneficiar de atualizações na parte híbrida, algo que talvez afete a briga por posições na zona intermediária em 2022.

