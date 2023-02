Carregar reprodutor de áudio

Oscar Piastri insiste que sua controversa saída da Alpine não coloca nenhuma pressão extra sobre ele antes de sua estreia na Fórmula 1 no Bahrein.

No verão europeu passado, Piastri esteve no centro de uma disputa entre a McLaren e a Alpine, na qual atuou como piloto reserva.

Após o anúncio da ida de Fernando Alonso para a Aston Martin, Piastri foi inicialmente apontado pela Alpine como substituto, mas ele rapidamente negou nas redes sociais, pois já havia assinado contrato com a McLaren.

O Conselho de Reconhecimento de Contratos posteriormente concordou que ele estava livre para correr para a equipe de Woking.

Piastri recebeu muita publicidade negativa na época, com o chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, questionando sua lealdade e ameaçando processar para recuperar os fundos gastos na Fórmula 3 e na carreira júnior do campeão da Fórmula 2.

“Não acho que isso adicione qualquer pressão nesse aspecto”, disse Piastri quando questionado pelo Motorsport.com se esse era o caso.

“Acho que entrar na F1 com os resultados anteriores que tive nas categorias juniores, acho que sempre haverá um elemento de expectativa disso. E acho que, embora o drama tenha chamado muita atenção, não tem nada a ver com a minha direção.

“Então, acho que os resultados são mais uma área de expectativa, eu acho. Portanto, não acho que isso acrescente nada especificamente. Estou apenas tentando voltar à velocidade e, obviamente, haverá um pouco de ferrugem por não correr há um ano e apenas tentando me recuperar.

“Tem algumas coisas sem corrida que você simplesmente não consegue continuar treinando. É por isso que estou ansioso para voltar à pista.”

Oscar Piastri, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Piastri insistiu que conseguiu rapidamente deixar a confusão para trás e se concentrar nos preparativos com sua nova equipe.

“Obviamente, foi uma experiência no ano passado”, disse ele. “E sim, acho que uma vez que passamos pela audiência e os resultados saíram a nosso favor, foi apenas resolver como seria a saída da Alpine.

“E então, quando isso aconteceu, depois que a temporada terminou para o teste de pós-temporada, foi totalmente focado na McLaren.

“Portanto, foi bom fazer os testes pós-temporada e agora poder me integrar adequadamente ao time, e estou ansioso para começar meu ano de estreia com o time.”

Piastri acredita que qualquer negatividade em torno da saga com a Alpine foi esquecida.

“Acho que estou entrando na temporada bem confortável. Acho que depois que todos os fatos foram revelados e toda a história foi divulgada, acho que ficou muito mais claro para a maioria das pessoas. Então isso não está pesando na minha cabeça.

“Estou totalmente focado em ser um homem da McLaren. Acho que o tempo é um bom curador para a maioria das coisas.

"Portanto, estou focado onde estou agora, tenho muito o que fazer tentando me preparar com a McLaren. E essa preparação está indo muito bem."

Colaboraram de Jonathan Noble e Matt Kew

