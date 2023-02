Carregar reprodutor de áudio

A FIA aprovou a diminuição da massa mínima dos monopostos, iniciando um novo percurso que levou a uma redução de peso pela primeira vez em 36 anos.

A Federação Internacional colocou em seus regulamentos de 2023 que os carros de Fórmula 1 poderiam cair para 796 kg. Agora está de volta ao número do ano passado porque os novos pneus Pirelli adicionam alguns quilos, então a melhoria exigida pelo regulamento é ativada automaticamente.

O procedimento regulamentar normal que exige que o peso mínimo dos carros de Fórmula 1 seja ajustado com base na massa dos pneus foi implementado. A Pirelli informou oficialmente à FIA que os pneus de 2023 serão 1,5 kg mais pesados ​​do que o conjunto do ano passado e a Federação Internacional decidiu trazer o peso mínimo dos carros de volta aos 798 kg do ano passado, com um arredondamento para 2 kg.

Essa atualização foi comunicada às equipes na última reunião técnica realizada há alguns dias, pela primeira vez desde 1987 a F1 iniciava uma importante virada: começar a emagrecer, já que nos últimos 36 anos apenas aumentos foram vistos.

Em 1987 os carros pesavam 500kg e hoje está com 798kg, ou seja, 298kg a mais. É verdade que os atuais carros de F1 são muito maiores e mais compridos (estima-se que pesam 2,21kg por centímetro): a massa aumentou devido à constante introdução de novas medidas de segurança e à complexidade das unidades de potência que rodam o sistema híbrido, mas a FIA havia decidido por uma mudança de rumo que também deveria seguir a definição das regras do futuro.

A tentativa falhou, embora os engenheiros das equipes tenham trabalhado muito nos carros de 2023 com a intenção de trazê-los abaixo do limite pretendido de 796kg, para poder colocar o lastro nos locais mais úteis para encontrar o melhor equilíbrio do carro.

Todos os carros de F1 de 2022 estavam acima do peso (exceto o Alfa Romeo C42, que estava no limite de 798kg e havia escolhido uma distância entre eixos um pouco mais curta que seus rivais, justamente para atingir a marca).

É justo dizer, portanto, que embora os carros colocados na balança pesem o mesmo que os carros do campeonato do ano passado, sem os pneus Pirelli eles serão mais leves. O fabricante italiano interveio nos pneus dianteiros para corrigir a tendência natural de sair de frente, mas as equipes foram perfeitamente informadas das alterações, pelo que não há surpresas.

