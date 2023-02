F1: Leclerc não está no mesmo nível de Verstappen, diz Montoya

Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Fórmula 1 foi resumida em um domínio avassalador da Red Bull, que venceu 17 dos GPs do ano. E isso veio após uma expectativa no início do ano de que Max Verstappen disputaria o título contra Charles Leclerc, o que acabou não se confirmando. E para o ex-piloto Juan Pablo Montoya, o holandês está acima do monegasco na hierarquia atual, devido à sua experiência e histórico.

Verstappen teve um ano de sucesso incomparável, tornando-se o piloto com mais vitórias e pontos conquistados em um campeonato, sem terminar uma corrida abaixo da sétima posição.

Só que o domínio veio após um início de ano mais complicado, em que Verstappen e a Red Bull tiveram dificuldades para lidar com Leclerc. Nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, tivemos boas disputas entre os dois.

Podemos esperar uma 'vingança' de Leclerc em 2023, mas Montoya não vê uma disputa tão grande assim. O ex-F1 vê o bicampeão em vantagem devido à maior experiência (163 GPs de Verstappen contra 102 de Leclerc) e pela maior pressão que existe sobre o piloto da Ferrari pelo fato de ainda não ter conquistado seu primeiro título.

"Eu não diria que ele está no mesmo nível", disse Montoya sobre Leclerc em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Acho que Charles é muito bom, mas Max tem mais experiência. Acho que, com mais experiência, mais vitórias e campeonatos, a pressão diminui. Então para Max é mais fácil lutar pelo campeonato do que Charles, porque ele estaria brigando pelo seu primeiro".

Montoya ainda não quis excluir Carlos Sainz do debate. Apesar do espanhol ter vivido um 2022 complicado, com muitos abandonos, o ex-Williams e McLaren ainda lembra a primeira temporada de Sainz com a Ferrari em 2021, sagrando-se "o melhor do resto" ao terminar em quinto no campeonato, apenas 5,5 pontos à frente de Leclerc.

"Para dizer a verdade, se Carlos puder se sentir confortável no carro, acho que ele pode fazer um bom trabalho. Se você olhar para os carros antigos, no final de 2021, Carlos venceu Charles com frequência, então é uma questão de conforto do piloto no carro", disse Montoya, mesmo que, na verdade, Sainz tenha batido Leclerc apenas três vezes nos últimos 11 GPs de 2021.

Red Bull acima da Ferrari

Max Verstappen e Charles Leclerc

Montoya também falou sobre o que diferenciou a Red Bull da Ferrari em 2022, e o colombiano falou sobre como o desenvolvimento do carro foi conduzido.

Lutando no início da campanha devido à baixa confiabilidade e subesterço, mais adequado ao estilo de pilotagem de Sergio Pérez, Verstappen aproveitou o desenvolvimento eficiente do RB18 para assumir a liderança. Por outro lado, a Ferrari parecia estagnar com sua máquina, a ponto de a Mercedes conseguir compensar a maior parte de seus problemas ao longo do ano.

"Se você olhar para o começo de 2022, quando Max não estava confortável e Checo estava um pouco mais, ele chegou a ser mais rápido que ele", disse. "Checo é um piloto melhor que Max? Para ser honesto, não".

"Ele é um piloto muito bom, mas não está no nível de Max. Mas ele conseguia pilotar o carro e Max não. E foi aí que a Red Bull fez um trabalho muito bom, eles entenderam o que Max precisava e melhoraram".

"O que a Red Bull sempre fez bem é o progresso do carro. Eles conseguem desenvolver o carro, como a Mercedes. No nível de desenvolvimento, eles estão em outro planeta em comparação com os outros".

"A Ferrari tinha o melhor carro no início do ano. Era, de longe, o carro mais rápido. Mas é como se tivessem encontrado três décimos de desempenho [depois] enquanto Mercedes e Red Bull encontraram um segundo. Porque se você olha para a Mercedes no fim do ano, eles tinham ritmo para estar mais perto da Ferrari do que a Ferrari da Red Bull".

