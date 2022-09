Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari, equipe mais tradicional da Fórmula 1, mesmo tendo começado a temporada com chances de brigar pelo título de ambos campeonatos, de pilotos e construtores, vem sofrendo nas últimas corridas. E, faltando seis corridas para o fim da temporada, o piloto holandês, Max Verstappen, da Red Bull pode ser bicampeão na próxima etapa, em Singapura. Assim, o time italiano já não tem muitas esperanças de acabar com o jejum de títulos que dura desde 2008, ano que a equipe conquistou o campeonato de construtores.

Como se não bastasse a pressão pela tradição, a equipe vem sofrendo com confiabilidade e cometendo erros - como na vez que esqueceu um dos pneus durante um pit stop no GP da Holanda - . Esses erros e falhas mecânicas no carro trazem ainda mais pressão para o time baseado em Maranello. Com isso, os fãs lançaram uma campanha intulada "Binottout", pedindo a saída do chefe de equipe da Ferrari.

No entanto, o CEO da Ferrari, John Elkann, disse, em entrevista ao Gazzetta del Sport no sábado do GP da Itália, que ele confia em Mattia Binotto, embora reforce que o trabalho precise melhorar.

"Nós temos muita fé em Mattia Binotto e apreciamos tudo o que ele e os nossos engenheiros têm feito. Mas não há dúvida de que o trabalho em Maranello, na garagem, no pit wall e nos pit stops precisa melhorar", ponderou Elkann.

"Nós devemos continuar progredindo e isso serve para os mecânicos, engenheiros, pilotos e obviamente, toda a equipe de administração, incluindo o chefe de equipe. Nós vemos que existem muitas falhas quando tratamos de confiabilidade, pilotagem e estratégia", apontou o CEO da Ferrari que esteve presente no GP da Itália, corrida disputada na casa da Ferrari.

Ele também destacou que a postura de confiar no trabalho da equipe é uma decisão acertada, uma vez que a equipe voltou a vencer corridas. Charles Leclerc venceu três corridas e Carlos Sainz uma, entre as 16 já disputadas até aqui.

"Colocar a nossa confiança no Binotto e em seu time é a decisão correta e está se provando ser. Graças a eles, nós estamos competitivos e vencendo novamente. Mas eu não estou satisfeito, porque eu penso que nós podemos sempre melhorar", destaca o dirigente que disse acreditar que a confiabilidade pode melhorar, por isso ele está confiante quanto ao futuro da equipe.

"Por esse motivo, eu acredito que antes de 2026 a Ferrari vai voltar a vencer os campeonatos de construtures e pilotos".

