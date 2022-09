Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 fechou a fase europeia do campeonato de 2022 com o GP da Itália, realizado neste domingo (11) em Monza. E a vitória foi novamente do holandês Max Verstappen, que encaminha seu bicampeonato com a Red Bull.

Em fim de prova anticlimático, o atual campeão da F1 triunfou sob safety car e não precisou se defender do monegasco Charles Leclerc, que cruzou a linha de chegada em segundo com a Ferrari.

Com o resultado, Verstappen chega aos 335 pontos, contra 219 de Leclerc e 210 de seu companheiro mexicano Sergio Pérez. O holandês é campeão se vencer em Singapura e Leclerc não pontuar no GP. Na tabela do Motorsport.com abaixo, você vê a classificação de pilotos completa:

Na disputa de construtores, a Red Bull também tem ampla vantagem sobre a Ferrari, com o time anglo-austríaco chegando à marca dos 545 pontos, ante 406 unidades do time italiano de Maranello.

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 545 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 - - - - - - 2 Ferrari 406 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 23 19 30 - - - - - - 3 Mercedes 371 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 - - - - - - 4 Alpine 125 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 - - - - - - - 5 McLaren 107 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - 6 6 - - - - - - 6 Alfa Romeo 52 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - 1 - - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 33 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - 4 - - - - - - 9 Aston Martin Racing 25 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 1 - - - - - - - 10 Williams 6 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -

