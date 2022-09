Carregar reprodutor de áudio

Está ficando cada dia mais difícil encontrar uma corrida onde a Ferrari não seja lembrada por erros grotescos - seja na estratégia ou na parada dos pilotos. No GP da Holanda de Fórmula 1 não foi diferente: Carlos Sainz sofreu com a parada mais longa da prova - e se quer até da temporada - depois de ficar 12s no pit-stop.

A escuderia de Maranello chamou Carlos Sainz para os boxes, mas quando o piloto chegou lá, o pneu traseiro esquerdo não estava pronto para ser colocado no carro. O mecânico precisou entrar na garagem e voltar com o composto. Com isso, o espanhol - que era o terceiro colocado no momento - teve uma parada de cerca de 12s.

E a parada ruim não foi o único problema de Sainz em Zadvoort. Após outra entrada nos boxes, a Ferrari o liberou de volta ao pit-lane de maneira insegura e, com isso, o espanhol foi penalizado com cinco segundos no tempo final da corrida.

Provisoriamente, Carlos Sainz cruzou a linha em oitavo lugar, após perder duas posições, segundos antes da bandeira quadriculada, para Fernando Alonso e Lando Norris, com isso, o resultado final - e oficial - será ainda pior com a penalização.

