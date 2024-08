F1 - Marko sobre Pérez: "É a nossa melhor opção"

Antes do GP da Bélgica, corria boatos de que Sergio Pérez seria tirado de seu assento na Red Bull caso não mostrasse bons resultados durante o fim de semana de Fórmula 1. Porém, a reviravolta foi que o mexicano recebeu a oportunidade de seguir ao lado de Max Verstappen, pelo menos até o fim da atual temporada.

À Speedweek, Helmut Marko, conselheiro dos taurinos, disse que a decisão foi tomada pensando no traçado das próximas etapas e os resultados de 2023 de Pérez:

"Sergio Pérez continuará a correr com o carro da Red Bull Racing após a pausa de agosto, porque as próximas corridas serão realizadas nas pistas onde ele foi bom no ano passado e confiamos nesta consistência".

"Ele começou a corrida em segundo lugar e, pelos cálculos, o terceiro lugar parecia possível. Porém, como vimos, seus pneus se desgastaram mais rápido que os demais com o conjunto de pneus médios - tínhamos apenas dois conjuntos de pneus médios e um conjunto de pneus duros. Isso também foi um ponto muito importante", avaliou Marko.

Respondendo às questões sobre o que é esperado de Pérez, Marko disse que o mexicano não precisa ser o piloto mais rápido em pista, mas precisa mostrar mais consistência em seus resultados.

"Considerando as alternativas, ele ainda é a nossa melhor opção.

O conselheiro da Red Bull também direcionou resposta às especulações de que Sergio só continuará na equipe até o GP de México por pedido da Liberty Media. No texto, Helmut explicou:

"Relatos de que a Liberty Media deseja que Pérez continue correndo conosco no GP do México também são falsos. Eles certamente querem que ele corra em seu país de origem, mas nossa escolha de piloto não se baseia nas intenções da Liberty".

Sobre o futuro de Liam Lawson, que parece incerto ainda dentro da equipe de Milton Keynes, Marko disse que a decisão só será divulgada no mês de setembro.

"Já está planejado há algum tempo que ele faça um test drive em Ímola para ganhar mais experiência. Embora nossos concorrentes queiram alugá-lo, não é possível".

