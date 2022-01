O chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, está confiante de que seu trabalho anterior com Valtteri Bottas nas categorias de base ajudará a fortalecer a compreensão e confiança na equipe durante a temporada 2022 da Fórmula 1.

Vasseur voltará a trabalhar com Bottas neste ano após a sua saída da Mercedes. Ele foi chefe do finlandês na ART Grand Prix, na Fórmula 3 e GP3, onde foi campeão em 2011, ajudando em sua trajetória até estrear com a Williams na F1 em 2013.

Ele acredita que seu relacionamento anterior com Bottas ajudará a montar a fundação para a nova parceria, agora na F1, de modo similar ao que teve com Charles Leclerc antes de uma bem-sucedida temporada com a então Sauber em 2018.

"É importante ter uma boa relação pessoal, confiança total e uma boa compreensão do outro", disse Vasseur ao Motorsport.com. "Vi isso com Charles no passado: quando você trabalha juntos nas categorias de base, conhece a pessoa por muito tempo. Não é preciso falar muito para entender o que o outro espera".

"O relacionamento construído nas categorias de base é completamente diferente daqueles da F1. Temos muito mais contato".

Bottas swept to 2011 GP3 title for Vasseur's ART squad, and the now-Alfa F1 boss is hoping the renewed partnership can be equally fruitful Photo by: Motorsport Images

Vasseur afirmou que, em sua visão, Bottas desabrochará na Alfa Romeo, fora da sombra de Lewis Hamilton após a equipe contratá-lo para ser o líder em um acordo de múltiplas temporadas, tendo ao seu lado o novato Guanyu Zhou.

Bottas ajudou a Mercedes a vencer o Mundial de Construtores nas suas cinco temporadas com a equipe, sendo vice-campeão duas vezes entre os pilotos, com 10 vitórias no total. Enquanto o finlandês tenha sofrido para acompanhar o ritmo de Hamilton ao longo de um ano, muitas de suas vitórias vieram de exibições dominantes, superando o resto do grid.

Questionado se havia visto esses sinais de dominância no passado, Vasseur disse: "Quando você quer encontrar fatores positivos nas categorias de base, você sempre tem como encontrá-los. Mas acho que o seu resumo é bom. Quando tudo está perfeito, ele consegue voar. Ele foi mais rápido que Lewis em alguns finais de semana".

"Ele teve boas corridas na última parte de 2021. Talvez com o fato de já estar contratado e com um novo projeto, tenha ficado mais relaxado. Espero que isso o ajude".

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: