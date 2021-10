O chefe da AlphaTauri na Fórmula 1, Franz Tost, acredita que seu piloto Pierre Gasly poderia estar próximo de Max Verstappen se ainda pilotasse pela Red Bull e disse ser natural as dificuldades do segundo piloto na equipe, pelo carro ser feito com base nas preferências do holandês.

A dupla sugerida por Tost já correu junta na categoria em 2019. Gasly foi promovido à escuderia austríaca, mas rebaixado logo na metade da temporada para a AlphaTauri e substituído por Alexander Albon, que também perdeu a vaga no final de 2020.

"Gasly pode estar perto de Verstappen - na Red Bull - mas Max é o primeiro piloto do time e desenvolve o carro exatamente como quer", disse Tost à mídia alemã Sport1. "Por isso, é possível que o segundo piloto tenha mais dificuldades."

"Não quero dizer que seja um atleta especial, mas ele tem uma sensação única de como tirar o melhor proveito do ponto de frenagem e das curvas. Existem outros que não vão bem com um carro da Max, porque têm um estilo diferente."

Tost também comentou sobre a escolha - já esperada - da AlphaTauri de manter Gasly e a renovação com Yuki Tsunoda, que surpreendeu até mesmo o próprio japonês, irregular na temporada até então.

"Ele ficou surpreso porque sua continuidade foi decidida muito cedo", detalhou o chefe. "Eu já expliquei a ele, não faz sentido dar uma chance a um jovem piloto e dispensá-lo na primeira temporada. Ele tem potencial e nós nunca hesitamos em mantê-lo, pois hoje em dia demora cerca de três anos para um novato entender bem a F1."

A Red Bull tem pilotos de sua academia na Fórmula 2, o último degrau antes da categoria máxima, que poderiam assumir um assento no futuro. Tost falou sobre os jovens da equipe e revelou os que participarão dos testes de fim de ano.

"Existem bons nomes na F2 e, no nosso caso, são Liam Lawson e Jüri Vips, que estarão conosco nas sessões em Abu Dhabi. Lawson correrá com a AlphaTauri e Vips fará isso com a RBR."

