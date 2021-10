Em entrevista a um programa matinal na televisão britânica, o piloto da McLaren Lando Norris fez revelações sobre as dificuldades que enfrentou com sua saúde mental quando chegou à Fórmula 1, admitindo que frequentemente se encontrava deprimido.

O piloto da McLaren, que chegou próximo de sua primeira vitória na F1 no GP da Rússia, diz que a imagem feliz e sorridente que carrega consigo ao longo de toda sua carreira não conta a verdadeira história que ele passou há alguns anos.

E ele diz ainda que as dúvidas que passavam pela sua cabeça sobre ele ser bom suficiente ou não para estar na F1 durante seu ano de estreia tiveram um grande impacto sobre ele.

Falando ao vivo no programa This Morning, do canal britânico ITV, Norris explicou como que a realidade dos pilotos por trás das cortinas pode estar anos-luz de distância do que pensam os fãs.

"Acho que as pessoas, quando apenas assistem televisão, não percebem as muitas coisas que os pilotos atravessam. E é uma pena, mas agora há mais programas em que vocês podem ver como um piloto é nos bastidores, e a quantidade de pressão e stress que precisam lidar".

"Especialmente na minha idade, chegando na Fórmula 1 com 19 anos, há muitos olhos em cima de você. Então lidar com todas essas coisas, acabou pesando em mim".

Norris disse que a pressão imensa de entregar resultados, para garantir que não estragasse sua oportunidade na F1 foi algo muito difícil de lutar.

"Eu me sentia sem saber o que viria a seguir. Se isso der errado, se eu não for bem na próxima sessão, o que aconteceria? Qual seria o final disso tudo? Eu vou estar na Fórmula 1 no próximo ano se não for bem? O que vou fazer, porque não há muitas coisas na vida que eu sou bom".

"Então, com tudo isso, eu me sentia deprimido por boa parte do tempo se eu tivesse um fim de semana ruim. Eu pensava que não era bom o suficiente e coisas do tipo. E quando você acrescenta a temporada, e o lado das mídias sociais, isso pode realmente começar a te machucar".

Norris disse que uma combinação de apoio da McLaren junto a um trabalho com a Mind, organização social voltada à saúde mental, o ajudou a chegar a uma posição melhor.

"Fizemos uma parceria com a Mind, que me ajudou massivamente, e ajudou muitas outras pessoas na McLaren e o mundo no geral. Então falar com a McLaren, as pessoas ao meu redor, amigos que confio e a Mind, eu estou em um lugar muito melhor. Estou mais feliz e posso curtir tudo que faço".

Neste fim de semana, Norris vai disputar o GP da Turquia, após a dobradinha da McLaren em Monza e sua pole na Rússia. Mas ele diz que a equipe tem que manter os pés no chão, já que o carro ainda não consegue igualar o ritmo da Mercedes e da Red Bull em todas as pistas.

"Há obviamente uma grande expectativa sobre nós no momento por causa de Monza, com a dobradinha, e na última prova eu fiz a pole e quase venci".

"Então as pessoas esperam coisas incríveis. Mas precisamos controlar isso porque realisticamente ainda não estamos no mesmo nível de Mercedes e Red Bull, as duas equipes de ponta no momento. Temos muito trabalho pela frente, mas cada corrida é uma oportunidade".

