Mattia Binotto aproveitou os acontecimentos do GP de São Paulo para apoiar a ideia da Fórmula 1 adotar provas com grid invertido, baseado na corrida sprint, onde Lewis Hamilton saiu da 20ª colocação para terminar em quinto.

Segundo o chefe da Ferrari, o britânico deu uma 'demonstração' de como poderiam ser esses eventos, com muita movimentação na pista. A ideia, no entanto, não é unânime, com o mandatário da Mercedes Toto Wolff detonando-a em 2020.

"Honestamente, eu acho que é viável pelo o que vimos em São Paulo, com muitas ultrapassagens e diversão", disse Binotto, referindo-se à corrida sprint com Hamilton saindo do fundo do pelotão. "Acho que devemos realmente considerar isso, mas apenas para o formato de qualificação. Tendo visto o que aconteceu, acho que não é impossível."

A F1 adotou algumas mudanças na atual temporada a fim de aumentar a audiência, publicidade e variar os eventos, com a corrida de classificação sendo uma delas.

Provas com grid invertido são comuns nas categorias de base e fazem parte dos finais de semana da Fórmula 2 e Fórmula 3. No entanto, as divisões fornecem carros iguais para todos os pilotos, com mudanças apenas no acerto dos veículos, o que as tornam mais equilibradas para o formato.

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN após largar em 1º e MERCEDES exibe FORÇA contra RED BULL em SP | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: