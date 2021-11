A McLaren revelou que uma rachadura no chassi de Daniel Ricciardo foi a causa da perda de potência que o levou a abandonar o GP de São Paulo de Fórmula 1. O australiano lutava pelos pontos em Interlagos no domingo, quando teve uma queda repentina de força e teve que sair da corrida.

Após uma investigação inicial na pista, a equipe de Woking descobriu um problema com componentes relacionados à instalação de sua unidade.

Andreas Seidl, chefe da McLaren, disse: "Tivemos uma queda de energia. Na análise inicial, encontramos um problema técnico, uma rachadura ao lado do chassi que precisamos investigar agora. Posso lhe dar uma atualização melhor na próxima semana no Catar."

Ricciardo avaliou que, se não tivesse encontrado problemas, havia uma chance de que ele pudesse ter adotado uma estratégia de parada única para vencer a dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

"Nós sabíamos que eles tinham que parar", comentou o australiano. "Acho que eles tiveram um pouco mais de ritmo, mas talvez por meio da tática pudéssemos superá-los. No entanto, perdemos potência e tivemos que retirar o carro. Definitivamente uma pena, mas foi um dia muito mais promissor do que sábado. Vamos tirar os pontos positivos disso e temos outra chance no próximo GP."

O problema com o australiano contribuiu para uma tarde conturbada para a McLaren, com Lando Norris tendo esperanças de uma corrida forte frustradas por um furo de pneu obtido no confronto com Sainz na largada.

Embora a equipe esteja em uma briga com a Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, Seidl sentiu que não havia malícia no incidente.

"Ele fez um ótimo começo e acho que Carlos teve um péssimo. O Lando teve que ir para algum lugar e por fora estava muito apertado. Acho que ele simplesmente ficou sem espaço e infelizmente tocou na asa dianteira de Sainz, causando o furo. Foi um incidente de corrida azarado."

"Em termos de recuperação, o carro foi danificado. Ele perdeu um pouco de downforce no eixo traseiro e teve alguns danos do furo, creio eu. Em seguida, fez um grande esforço de recuperação."

Norris ainda conseguiu pontuar ao terminar em 10º, mas em um dia em que a Ferrari ficou em quinto e sexto, as esperanças de Woking de terminar o campeonato em terceiro na classificação estão diminuindo, pois se encontram 31,5 pontos atrás da rival, com três corridas restantes.

