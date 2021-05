O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, explicou a ordem da equipe para que Carlos Sainz desse passagem a Charles Leclerc no GP de Portugal de Fórmula 1 e disse que orientações "às vezes podem ser necessárias."

Sainz terminou em 11º lugar a terceira etapa da temporada de 2021, em Portimão, neste domingo (02).

O espanhol liderou as equipes de meio de grid na classificação ao passar Sergio Pérez na volta de abertura. No entanto, após um período de safety car, Sainz perdeu posições para o mexicano e Lando Norris, antes de tentar um jogo de pneus médios no final da volta 21.

Depois de ser orientado a deixar seu companheiro de equipe, Leclerc, passar, o novo piloto da Ferrari perdeu posições nos momentos finais da corrida, terminando em P11, fora da zona de pontuação.

Questionado sobre a ordem da Scuderia dada a Sainz, o chefe da equipe, Binotto, disse: "Digamos que trocar de posição é algo que gostaríamos de evitar, coisas que normalmente não são boas, mas às vezes podem ser necessárias."

"Hoje, sentimos que era por causa de um ritmo diferente e pudemos ver que Carlos estava sofrendo com a granulação dos [pneus] médios."

"Pedimos a ele, ele fez isso imediatamente. Portanto, parece que realmente se relaciona com a maneira como ele entende a mensagem."

"Acho que quando você tem pilotos que entendem quais são as prioridades e que apoiam a equipe, é sempre um prazer", concluiu.

