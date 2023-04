Carregar reprodutor de áudio

Depois de uma sólida temporada de estreia na Fórmula 1 em 2021, Mick Schumacher também foi autorizado a ocupar um dos dois cockpits da Haas em 2022. Embora tenha sido relativamente fácil comandar o companheiro de equipe Nikita Mazepin em seu primeiro ano, o alemão teve que ver que seu novo companheiro, Kevin Magnussen, o superou pelo menos na primeira fase de 2022.

Além disso, Schumacher não fez nenhum favor a si mesmo ao bater forte na classificação para o GP da Arábia Saudita, o que o levou a perder a corrida consequentemente. Não muito depois, ele 'partiu' outro carro ao cometer um erro durante o GP de Mônaco.

Ambos os acidentes sobrecarregaram a Haas com uma conta pesada, mas Schumacher, no entanto, permaneceu, ainda por um tempo, como candidato para competir pela equipe em 2023. De acordo com o chefe da equipe, Guenther Steiner, o fato de ele ter sido colocado de lado se deve em grande parte ao acidente desnecessário que sofreu no Japão.

Após o final do primeiro treino, Schumacher escorregou em direção às pilhas de pneus durante uma volta em direção aos boxes, causando grandes danos ao VF-22. “Aconteceu na maldita volta”, Steiner escreve em seu novo livro Surviving to Drive. O incidente após o primeiro treino em Suzuka foi a gota d'água para Steiner, que acabou contratando Nico Hulkenberg para 2023.

"Aconteceu na volta de entrada! É claro que a pista estava muito molhada, mas ninguém mais conseguiu perder um carro enquanto voltavam para os boxes", continua Steiner sobre o incidente no Japão. "Depois de cinco minutos, perdemos um carro e agora temos que reconstruir um. Não posso contratar um piloto que não tenho certeza se pode pilotar com segurança em uma volta lenta. É uma loucura. Quantas pessoas não conseguimos contratar por $700.000? Agora tenho que juntar esse dinheiro."

Em seu livro, Steiner também revela que as batidas de Schumacher em 2022 custaram à equipe US$ 2 milhões.

