F1: Drugovich testa AMR21 da Aston Martin em Silverstone

Já tendo testado em novembro passado após o anúncio oficial de seu papel como piloto reserva da equipe na Fórmula 1, Felipe Drugovich voltou ao volante do AMR21 durante uma sessão de testes organizada pela Aston Martin em Silverstone.

Exercendo sua função de reserva, Drugovich substituiu Lance Stroll nos testes de pré-temporada deste ano, após a lesão do canadense durante o treinamento de ciclismo. Apesar da ausência inicial no Bahrein, Stroll então se recuperou a tempo para a primeira rodada da temporada no Sakhir, deixando o brasileiro no banco com a função de intervir se necessário.

De forma a garantir um bom programa de treinos que não passe apenas pelo simulador na fábrica de Silverstone, a Aston Martin organizou mais uma sessão de testes na pista inglesa que fica a poucos quilômetros da sede da equipe.

Mais uma vez, Drugovich foi para a pista com o AMR21, modelo utilizado na temporada 2021 conforme exigido pelo regulamento.

A McLaren também será beneficiada: graças a um acordo firmado, antes do início das atividades em 2023, entre as duas equipes britânicas, o piloto brasileiro também estará à disposição do time de Woking como reserva durante o ano.

