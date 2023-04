Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa a entrar em uma fase "muito interessante", onde a ordem de forças do grid mudará com mais frequência graças à guerra de desenvolvimento dos carros, segundo prevê o bicampeão Fernando Alonso.

Enquanto a Red Bull vive um aproveitamento de 100% na temporada até aqui com vitórias no Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, a Mercedes surgiu como a segunda força em Melbourne, batendo a Aston Martin.

Mas o cancelamento do GP da China criou um grande vácuo no calendário até a etapa do Azerbaijão, em 30 de abril. Com a pausa antes da primeira prova em solo europeu, a expectativa é de que as equipes tragam suas primeiras atualizações em Baku, mesmo sendo uma etapa com sprint.

A introdução de novos componentes visando uma melhora de performance abrirá a porta para mudanças na ordem de forças ao longo do campeonato, afirma Alonso.

Questionado pelo Motorsport.com sobre se ficar atrás da Mercedes em Melbourne era a prévia de uma batalha intensa entre as duas equipes, o espanhol disse: "Parece que a classificação é bem importante agora, porque o ritmo de corrida é bem similar, e acho que estamos entrando em uma parte do campeonato que será interessante: qual equipe desenvolve o carro mais rápido?".

"Acho que com as primeiras corridas sendo fora da Europa, é difícil trazer atualizações. Mas, a partir de agora, veremos o nível de mudanças aumentando, corrida a corrida, dependendo de quem trouxer boas novidades".

A McLaren, por exemplo, prometeu uma atualização significativa ao MCL60 para Baku, mas já minimizou as expectativas de um impacto imediato ao início desapontador de campeonato. Já a Mercedes vem falando sobre novidades promissoras de aerodinâmica. Mas estas devem aparecer apenas no fim de maio, em Ímola.

Alonso indicou que, mesmo se a Aston perder a guerra de desenvolvimento, a temporada já pode ser considerada um sucesso graças aos três pódios consecutivos.

"São dias felizes. Nunca esperávamos o pódio, mesmo durante a temporada, e já temos três em três corridas. Então tudo que vier agora é lucro. Estamos aproveitando as oportunidades para aprender e crescer como equipe também fora da pista, porque estamos lutando contra Red Bull, Mercedes e Ferrari, times que têm esse ritmo de desenvolvimento".

"Talvez estejamos em um processo de aprendizado. Então vamos abordar 2023 de forma bem aberta e ver onde que isso dá".

