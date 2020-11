O chefe da McLaren na Fórmula 1, Andreas Seidl, disse que o desempenho de Carlos Sainz nesta temporada mostrou por que a Ferrari estava tão ansiosa para contratá-lo para 2021.

Seidl também elogiou o espanhol pela forma como lidou com o período de transição que poderia ser constrangedor, já que corre pela McLaren enquanto se comprometeu com outro lugar no futuro.

Sainz atualmente está em sétimo lugar na classificação geral, depois de ficar em quinto no GP da Turquia, no último fim de semana.

“Uma corrida como [a Turquia] apenas confirmou a qualidade que Carlos tem,” disse Seidl. “Sabemos por corridas anteriores que ele gosta e tem um bom desempenho nessas condições complicadas e que tem talento para arriscar da maneira correta.

“Ele consegue manter o carro na pista ao mesmo tempo em que vai ultrapassando os adversários. Isso é um grande benefício.”

“Também [ajuda] se você tem um piloto que já trabalha há algum tempo com seu engenheiro, porque em condições como essas, você tem muita comunicação entre o piloto e a equipe.

“E aí você vê também a experiência que o Carlos tem, porque é importante ser breve no rádio, calmo mas também claro do que está acontecendo na pista, e isso nos faz tomar as decisões certas no momento certo. Ele é um ótimo piloto. Há uma razão pela qual a Ferrari foi atrás dele no próximo ano. ”

Sobre a contribuição de Sainz fora da pista, Seidl acrescentou: “Eu também gosto muito de como ele lida com a situação, totalmente comprometido, muito motivacional para toda a equipe.

"Portanto, estou realmente ansioso pelas últimas três corridas com ele em nossa equipe e, então, espero que possamos vencê-lo no próximo ano!"

Seidl também elogiou Lando Norris por sua recuperação na Turquia.

“Do lado de Lando, vendo o ritmo que ele conseguiu mostrar na corrida, foi obviamente decepcionante que ele tenha sido o último após a largada,” disse ele.

“Acho que ele sofreu um anti-stall na largada, porque era simplesmente muito difícil largar com o carro nessas condições de baixa aderência. Infelizmente, ele estava do lado ruim do grid.

“Isso confirmou novamente, também, a qualidade de Lando, especialmente nestas condições difíceis. E foi ótimo ver como ele se recuperou da última posição para P8.”

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

