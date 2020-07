Apesar do domínio no GP da Áustria, que abriu a temporada 2020 da Fórmula 1 e foi vencido por Valtteri Bottas, a Mercedes teve problemas com sensores nas caixas de câmbio do piloto finlandês e de seu companheiro britânico Lewis Hamilton.

Por isso, o time pediu que a dupla evitasse atacar as zebras do Red Bull Ring. O chefe da equipe, Toto Wolff, inclusive falou sobre o medo de que os carros tivessem uma “morte instantânea” na prova deste domingo em Spielberg. De todo modo, a escuderia alemã está confiante de que vai resolver o problema no câmbio com vistas à realização do GP da Estíria, que acontece neste fim de semana, também no circuito austríaco.

Entretanto, o Red Bull Ring tem sido tradicionalmente um circuito que desafia a confiabilidade da Mercedes nos últimos anos. Além disso, há pouco tempo para que o time consiga executar as correções antes da segunda corrida na pista de Spielberg.

Nada que abale a confiança de Wolff. "Temos um grande grupo que lida com a confiabilidade na pista e eles vão [trabalhar para] resolver esse problema. Existem soluções para pelo menos melhorar a situação. Então, se encontrarmos uma maneira de proteger o carro no próximo fim de semana, estaremos bem. Eu acho que temos ideias”, afirmou o dirigente austríaco após o GP da Áustria.

“Os problemas de confiabilidade aqui vêm das zebras. É uma pista ótima, mas se você usar muito as zebras, você danifica sua suspensão. É uma avaliação permanente do piloto e, obviamente, por natureza, eles querem ir o mais rápido possível. Se você fizer isso, corre o risco de sofrer danos na suspensão ou vibrações no carro que podem quebrá-lo”, avaliou o comandante da Mercedes desde 2013.

