F1: Chefe da Mercedes detona Red Bull por protesto contra Hamilton

Depois de um reiterado protesto da Red Bull em relação a uma irregularidade cometida por Lewis Hamilton no treino classificatório para o GP da Áustria, no qual o piloto britânico da Mercedes não diminuiu a velocidade em bandeira amarela, o hexacampeão da Fórmula 1 foi punido e começou a corrida deste fim de semana no quinto lugar. Tudo isso, claro, levou a uma grande irritação por parte do chefe da equipe alemã.

Toto Wolff não engoliu a forma com a qual a RBR agiu. "Com o protesto (sobre o DED) teve fair play, mas não domingo. Voltar no domingo de manhã para alterar uma decisão do dia anterior... Mas se tem novas evidências, e a regra permite, precisa aceitar tomar no queixo. Mas, voltando à pergunta, as luvas estão tiradas (expressão derivada do inglês "the gloves are off", que se assemelha a declarar guerra)", respondeu ao Motorsport.com.

“Eu acho que, juntando todas essas coisas, a penalidade de [Hamilton no grid de largada] foi muito dura", seguiu o dirigente austríaco, que está no comando da equipe Mercedes desde a temporada 2013 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Após a classificação, Hamilton foi absolvido de não ter diminuído a velocidade sob bandeira amarela após seu companheiro finlandês Bottas escapar da pista no Red Bull Ring. O hexacampeão alegou que a poeira o atrapalhou.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também afirmou que o piloto britânico recebeu "sinais contraditórios" dos fiscais de prova, já que bandeiras verdes e amarelas teriam sido mostradas ao competidor ao mesmo tempo.

Entretanto, no domingo, antes da corrida, a RBR protestou contra a absolvição de Hamilton, apresentando novas evidências. A FIA as aceitou como válidas e decidiu punir o britânico com a perda de três posições no grid, 'rebaixando' o piloto da Mercedes ao quinto lugar.

