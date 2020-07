F1: Chefe da McLaren diz que Norris deu "próximo passo" como piloto

Depois de empolgar em sua temporada de estreia na Fórmula 1 com a McLaren em 2019, Lando Norris começou o campeonato de 2020 com tudo e completou o pódio do GP da Áustria, que inaugurou a disputa deste ano na categoria máxima do automobilismo.

Com o grande desempenho na corrida deste domingo no Red Bull Ring, o jovem britânico de 20 anos de idade fez o suficiente para o chefe da equipe, Andreas Seidl, afirmar que Norris “deu o próximo passo” como piloto.

Além disso, o resultado do competidor da McLaren faz com que ele ‘seja’ o terceiro pódio mais jovem de toda a história da F1. O britânico também se torna o segundo piloto mais novo da categoria a fazer a volta mais rápida de um GP.

De acordo com Seidl, isso tudo é prova dos avanços que Norris vem fazendo ao iniciar sua segunda temporada na F1: "É importante criar esse impulso para si mesmo, pois dá a confiança necessária para ir além quando for importante na qualificação e na corrida.”

"Lando estava construindo tudo isso quando começou bem no ano passado. Você pode ver que, no ano passado, ele começava a corrida com cuidado no início e, depois que tinha um pouco de confiança, ia com tudo.”

"Com o trabalho que ele fez junto com a equipe, acho que ele deu o próximo passo. Estou muito feliz, muito feliz com ele e com a equipe. Espero que possamos ter ótimos resultados com ele no futuro".

Na volta final, Norris diminuiu em 0s8 a diferença para a Mercedes de Lewis Hamilton e ainda registrou o giro mais veloz da corrida. Além disso, o esforço valeu o lugar no pódio por apenas dois décimos, já que o hexacampeão terminou em segundo, mas foi punido em 5s no tempo de prova pelo incidente com o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, caindo para a quarta posição na classificação final.

As imagens da volta final de Norris se tornaram virais nas mídias sociais depois da corrida, com seu engenheiro de corrida instruindo-o a usar o botão de ultrapassagem antes de comemorar o resultado, uma vez que a penalidade a Hamilton foi confirmada.

"Em algum momento, todos pensamos que perderíamos o pódio quando [Charles] Leclerc passou [em terceiro na pista], mas obviamente estávamos comunicando a Lando a diferença em relação a Lewis", explicou Seidl.

"Então, quando ele recebeu a penalidade, Lando estava preparado para suas últimas voltas em termos de obter o máximo do que o carro tinha. [Para] Lando fazê-lo assim é impressionante, e se você olhar o fim de semana inteiro, é impressionante o que Lando fez. Também mostra que ele se desenvolveu e deu o próximo passo como piloto, o que você também esperaria após a temporada de estreia na F1.”

"Ele se saiu muito bem analisando a temporada do ano passado e analisando como poderia estar ainda melhor preparado para a próxima temporada. Ele cresceu em termos de personalidade e caráter."

PÓDIO: Regi Leme e Rico Penteado comentam polêmicas e analisam GP da Áustria

Entrevista com Bruno Senna: trajetória no automobilismo e histórias com Ayrton; ouça

Your browser does not support the audio element.

.