A grande final da temporada 2021 da Fórmula 1, que sagrou Max Verstappen campeão mundial, também teve consequências para Nicholas Latifi piloto da Williams. A batida do canadense causou a bandeira amarela e toda as ações subsequentes daquele dia e, na visão de Jost Capito, chefe da equipe, o acidente teve influência direta nas performances do piloto inclusive nesta temporada.

A tônica da noite em Abu Dhabi é de conhecimento geral: a batida de Latifi mudou o rumo de quem seria o campeão mundial daquele ano. Por conta do incidente e tudo que veio em decorrência, o piloto da Williams foi vítima de abusos on-line, recebendo até ameaças de morte logo após o fim da corrida.

Em entrevista ao podcast High Performance, o chefe da Williams destacou que o acontecimento na última etapa do ano passado influenciou na confiança e na forma como o canadense chegou à temporada de 2022.

"O acidente em Abu Dhabi não deveria ter acontecido, mas se você corre na Fórmula 1, são coisas que podem acontecer. Eu nunca vou culpar um piloto por isso. Se você não quer ter acidentes, pode ficar em casa, lá com certeza nada acontece. Foi extremamente difícil para ele, seria para qualquer um", disse Capito.

"Mesmo deixando de lado as redes sociais, você ainda está em contato com pessoas que sabem o que está acontecendo, você não pode fugir disso. Acho que foi por isso que foi difícil para ele encontrar um nível competitivo no no início do ano e tenho certeza de que aquele acidente afetou sua pilotagem este ano."

A situação de Latifi neste ano se apresenta bastante complicada. O piloto não vem entregando boas performances, tendo dificuldades para acompanhar o ritmo de Alex Albon e ainda viu o estreante e Nyck de Vries chegar em Monza e levar logo de cara dois pontos para Williams, coisa que o canadense ainda não alcançou em 2022.

No entanto, Capito garantiu que sempre esteve ao lado de Nicholas Latifi, dando suporte, sendo compreensivo e até mesmo evitando tocar no assunto 'Abu Dhabi' para não ficar relembrando o que tinha acontecido.

"Nós não deixamos de mostrar nossa confiança nele e dissemos a ele que estava tudo bem. Como era a última corrida, muitos saíram de férias e ele também não estava na fábrica todos os dias. Também não queríamos falar sobre isso, sabíamos o que estava acontecendo e se o tratássemos, achávamos que poderia piorar. Foi algo que ele mesmo teve que superar, ele sabia que estaríamos lá", concluiu.

