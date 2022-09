F1 confirma GP de Mônaco no calendário até 2025

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 seguirá contando com sua 'joia da coroa'. Pouco após revelar o calendário para a temporada 2023, a categoria confirmou a renovação com o GP de Mônaco, mantendo a prova até pelo menos 2025.

O anúncio vem após meses de incerteza sobre o futuro do evento, em meio a diferenças de opinião sobre a taxa de realização da prova, direitos de transmissão, patrocínio e infraestrutura, mas agora as partes chegaram a um acordo válido por mais três anos.

Detalhes do novo acordo não foram divulgados, mas tanto a F1 quanto o Automóvel Clube de Mônaco falaram que estão felizes com o fim das negociações.

"Estou feliz por confirmar que seguiremos correndo em Mônaco até 2025 e mal posso esperar para voltar às ruas do famoso principado no campeonato no próximo ano, em 28 de maio", disse Stefano Domenicali, CEO da F1.

"Quero agradecer a todos envolvidos na renovação, especialmente o Príncipe Albert II de Mônaco, Michel Boeri, presidente do Automóvel Clube de Mônaco e toda sua equipe".

O novo contrato deve ter condições melhores para a F1, que deixou claro que estava pronta para sair de Mônaco se a organização não cedesse em alguns pontos. Na taxa de realização da prova que era em torno de 15 milhões de dólares, cerca da metade de outros locais, a F1 queria algo mais condizente com os demais GPs.

Mas as frustrações da F1 com Mônaco iam além da taxa. Há um certo imbróglio sobre a natureza das transmissões de TV, tradicionalmente feitas por um diretor local em vez do pessoal da F1. E a categoria não estava feliz com Mônaco ter a liberdade de fechar acordos comerciais, algumas vezes criando choques com os principais parceiros do Mundial.

No ano passado, Mônaco fechou um acordo com a TAG Heuer, que é uma competição direta da Rolex, parceira oficial da F1. A categoria também ponderou sobre a possibilidade de mudar o traçado da pista para melhorar as ultrapassagens, mas isso é algo que não deve ser atingido a curto prazo.

