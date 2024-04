Desde o ano passado, já havia a expectativa de que o mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2025 seria explosivo, com a maioria dos contratos do grid acabando em 2024. E enquanto alguns anúncios importantes já tenham sido feitos, como a ida chocante de Lewis Hamilton para a Ferrari, ou o fico de Fernando Alonso com a Aston Martin - ainda há muito por vir.

O que talvez seja mais fascinante, porém, é que nem todos estão seguindo a mesma agenda de tempo, e isso deixou as coisas extremamente complicadas para pilotos e equipes, que tentam traçar o melhor caminho a seguir.

Por um lado, equipes como a Mercedes e a Red Bull estão bastante relaxadas com a forma como as coisas estão se desenrolando, pois parecem prontas para esperar e aguardar para ver quais são suas melhores opções para 2025.

Na Red Bull, Sergio Perez está fazendo o suficiente para justificar a sua permanência mais uma vez, mas já vimos fortes inícios de campanha não se prolongarem até o fim do ano. É por isso que a equipe tem dito repetidamente que quer esperar um pouco - potencialmente até o verão - para escolher o que fazer com quem se alinhará ao lado de Max Verstappen.

A Mercedes também está de olho nas coisas enquanto analisa quem será o melhor companheiro de equipe de George Russell em 2025, como substituto de Hamilton. O favorito inicial é Andrea Kimi Antonelli, cujo programa de testes na F1 foi ampliado, já que a fabricante alemã pretende fazer tudo o que puder para colocá-lo em dia com as máquinas da categoria.

Mas também há a possibilidade de Verstappen estar disponível se o holandês e sua comitiva decidirem que as coisas não estão indo bem na Red Bull como gostariam.

As fontes internas sugerem que Verstappen está totalmente decidido a permanecer na Red Bull por enquanto, mas se houvesse 0,01% de chance de ele ficar livre, a Mercedes seria tola se deixasse isso escapar no exato momento em que tivesse uma vaga disponível.

É por isso que ela não quer se comprometer com mais ninguém agora, mesmo que os outros estejam pressionando para tomar decisões rápidas.

Mas a Mercedes também sabe que, se Verstappen resolver seguir na Red Bull e se, no final deste ano, chegarem à conclusão de que Antonelli deveria passar mais um ano na F2 ou ser colocado em outra equipe da F1, ela precisará de um Plano B.

É por isso que a equipe alemã está pesquisando e vendo quem está disponível, para ter uma ideia clara de como as coisas estão, embora não sinta pressa em fazer nada.

No entanto, o chamariz para os pilotos, as vagas na Red Bull ou na Mercedes, acaba atenuando a expectativa pela espera, mas nem todas as outras equipes estão dispostas a esperar tanto tempo assim.

E no centro deste conflito sobre como será o efeito dominó do mercado de pilotos está o fato de que a Audi (Sauber) quer decisões muito em breve sobre as ofertas que já fez. Carlos Sainz e Nico Hulkenberg estão no radar da fabricante alemã, mas fontes sugerem que a Audi deixou claro que, se as decisões não forem tomadas até maio, ela não descartará a possibilidade de procurar outro piloto.

O chefe da Sauber, Alessandro Alunni Bravi, deu a entender na China, no último fim de semana, que a Audi não quer ser segunda ou terceira opções.

"Estamos felizes porque parece que podemos desempenhar um papel, um papel diferente no mercado de pilotos no futuro, graças ao anúncio da Audi e a todos os investimentos que serão feitos para melhorar nossa equipe", disse ele.

"Acho que, se há uma boa notícia para nossa equipe, é que finalmente exercemos alguma atração. E não queremos ser espectadores. Somos importantes no mercado."

Não está claro por que a Audi quer ser agressiva com seu cronograma, embora isso possa estar relacionado ao projeto de transferência das ações da Sauber, compradas pela Audi a um ritmo de 25% por ano até 2026. No entanto, isso deixa um piloto como Sainz em uma situação particularmente difícil.

Ele se compromete com uma oferta atraente na Audi agora mesmo ou espera por uma vaga na Red Bull ou na Mercedes, que pode ou não estar disponível, e corre o risco de perder tudo?

Há algumas decisões de alto risco a serem tomadas nas próximas semanas e os pilotos sabem muito bem que, à medida que a F1 se aproxima da redefinição das regras para 2026, o que eles fizerem agora poderá decidir se estarão lutando por vitórias.

AZEDOU? SAINZ E LECLERC não falam mais a mesma língua? Como FERRARI vai REAGIR?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!