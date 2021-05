O grid da Fórmula 1 voltou à pista de Barcelona nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Espanha. E, novamente, tivemos Mercedes na ponta, mas dessa vez com Lewis Hamilton, que marcou o melhor tempo do final de semana, a frente de Valtteri Bottas, enquanto Max Verstappen foi apenas o nono.

No primeiro treino livre do dia, tivemos uma sessão muito movimentada, marcada por uma bandeira amarela por causa de uma rodada de Mazepin com a Haas e uma vermelha, após Robert Kubica parar na caixa de brita. Bottas terminou na frente, ao marcar 01min18s504, superando Hamilton por apenas 0s033.

Assim como no TL1, todo o grid foi à pista assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 60 minutos. Mas, diferente da sessão anterior, desta vez os pilotos saíram com os compostos médios, em vez dos duros. Ainda nos primeiros minutos, o safety car virtual foi acionado rapidamente para que os fiscais pudessem retirar um detrito do carro de Sainz do meio da pista.

Após 15 minutos de treino, Valtteri Bottas já ocupava a ponta, fazendo o melhor tempo do final de semana até então, 01min18s419, com pneus médios, apenas 0s042 a frente de Lewis Hamilton. Max Verstappen fechava o top 3, mas já mais distante, a 0s366. Alonso e Gasly completavam os cinco primeiros, a cerca de 1s do finlandês.

As simulações de classificação chegaram ao fim após a metade do treino, com aproximadamente 25 minutos ainda no cronômetro. Neste momento, Hamilton liderava com 01min18s170, com Bottas em segundo a 0s139 e Leclerc completando o top 3 logo atrás, a 0s165. Fechavam o top 10 Ocon, Alonso, Gasly, Tsunoda, Sainz, Verstappen e Pérez.

Verstappen não conseguiu entregar uma volta rápida nos minutos finais da simulação de classificação, por isso, seu melhor tempo foi o único no grid com pneus médios em vez dos macios, ficando a 0s615 do tempo de Hamilton.

Com os 25 minutos finais dedicados às simulações de corrida, com tanque cheio, os tempos não foram alterados e Lewis Hamilton terminou como o mais rápido do dia ao marcar 01min18s170, liderando uma dobradinha da Mercedes, com Bottas atrás.

Entre os destaques da sessão, enquanto temos a dupla da Ferrari no top 10 com Leclerc em terceiro e Sainz em oitavo, a da McLaren ficou de fora dos dez primeiros, com Norris sendo o melhor, em 12º, enquanto Ricciardo foi apenas o 15º.

Outros destaques positivos foram as duplas da Alpine e da AlphaTauri, entre quarto e sétimo, a frente de importantes rivais na luta do pelotão do meio.

O grid da F1 volta à pista de Barcelona no sábado, para o treino classificatório que define o grid de largada para o GP da Espanha. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília com transmissão da Band (em estados selecionados) e do Bandsports.

Resultados

