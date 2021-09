Nas próximas semanas, as equipes da Fórmula 1 devem receber a primeira versão do calendário de 2022, após o projeto original de 2021 contar com 23 etapas. Mas chefes das equipes pedem à categoria que não aumente o número de GPs no próximo ano e que as rodadas triplas sejam removidas, para reduzir o fardo em cima dos membros dos times.

No momento, o calendário de 2021 seguem com 22 etapas, mas ainda existem dúvidas sobre algumas corridas da segunda metade da temporada devido às restrições de viagem.

O GP da Itália deste fim de semana marcará o fim da segunda rodada tripla de 2021, com a terceira planejada para novembro com as etapas do México, São Paulo e uma no Oriente Médio a ser confirmada, possivelmente o Catar

Mas vários nomes importantes na F1 alertam a categoria contra a realização de rodadas triplas devido ao fardo que isso traz aos membros das equipes, com a prática sendo aceita no ano passado apenas por conta das restrições causadas pela pandemia.

Andreas Seidl, chefe da McLaren, alertou a F1 não apenas sobre a realização de rodadas triplas, mas também contra a expansão do calendário.

"O mais importante, para mim, é obviamente não aumentar o número de corridas. Acho que o que temos agora já é um fardo muito grande em nosso pessoal".

"E outro tópico importante é o número de rodadas triplas. Do meu ponto de vista, devemos evitá-las completamente, para evitar o fardo em nosso pessoal. O calendário deve ser montado para evitar isso".

Gunther Steiner, chefe da Haas, revelou que conversou com o CEO da F1, Stefano Domenicali, sobre a estruturação do calendário para o futuro, e está confiante que rodadas triplas não serão algo padrão em 2022.

"Falei com ele sobre isso algumas vezes, e ele concorda que talvez seja melhor ter mais rodadas duplas do que triplas misturadas com corridas solo. Não vi o calendário ainda, e não depende apenas de nós, mas também dos organizadores, quando eles querem fazer suas corridas".

"Mas, no geral, todos sabem que rodadas triplas exigem demais de nosso pessoal e sentimos isso agora. Estamos na terceira consecutiva e está difícil".

"Até recebermos o calendário, não sabemos o que irá acontecer, mas acho que o objetivo é ter o mínimo possível de rodadas triplas. Não será algo padrão na F1".

