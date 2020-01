A Renault teve uma temporada de altos e baixos em 2019 na Fórmula 1, em que a chegada de Daniel Ricciardo foi atenuada por dramas de confiabilidade, problemas de atualização e uma dupla desclassificação no GP do Japão.

Mas, embora a equipe preferiria momentos mais tranquilos, o chefe Cyril Abiteboul disse que o aumento do foco na equipe graças à presença de Ricciardo foi, no final das contas, uma coisa muito boa.

"Para mim, 2019 foi um ano em que ficamos nus, sem nada a esconder", disse ele em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. Relembre abaixo todos os carros da Renault na categoria máxima do automobilismo mundial:

“Com ótimos pilotos e um motor muito melhor, não havia onde se esconder. Mas você sabe, isso é F1. Você não pode se esconder na F1. E como não estávamos nos escondendo, fomos capazes de ver novamente que ação precisávamos tomar.”

Abiteboul disse que as dificuldades que a equipe enfrentou ao longo da temporada ajudaram a solicitar uma análise profunda do motivo pelo qual as coisas não estavam funcionando e destacaram as áreas problemáticas que antes eram ignoradas.

"Acho que os problemas que vimos já existiam no ano anterior", disse ele. “Acho que a única coisa é que eles talvez não fossem tão visíveis porque em 2018 foi uma progressão em relação ao ano anterior.”

“Acho que precisávamos de um ano como este para ver as sobras da equipe, porque algumas delas realmente estão aqui desde os dias de Lotus e não foram tratadas com cuidado e atenção suficientes.”

Questionado se ele achava que a chegada de Ricciardo trazia muita expectativa, Abiteboul disse: “Acho que minha resposta seria diferente hoje, talvez do que era algumas semanas ou meses atrás.”

“Em resumo, tendo feito todas as coisas que fizemos, fizemos apenas porque passamos pelo que passamos. E já passamos por isso também por causa das pressões a nós mesmos. Eu acho que foi realmente uma coisa boa nos expor, você sabe.”

