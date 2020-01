George Russell faz parte do programa da Mercedes desde 2017 e conseguiu os títulos da GP3 e Fórmula 2 consecutivamente, com o apoio da marca, antes de ser promovido para a F1 e competir pela Williams, equipe cliente da Mercedes.

E embora sendo o único a não pontuar em 2019, Russell sempre teve melhor desempenho nos treinos de classificação sobre o companheiro de equipe, Robert Kubica.

Mas quando perguntado se estava em contato regular com a Mercedes durante a temporada, Russell disse que via a falta de críticas como suficiente.

"Com a Mercedes, sempre foi assim, eles não me dizem quando estou fazendo um bom trabalho, mas apenas quando não estou", disse Russell. “Portanto, não ter notícias é uma boa notícia.”

"Quando ganhei a GP3, recebi um telefonema dizendo ‘bom trabalho', mas imediatamente estávamos conversando sobre a Fórmula 2 e sessões de treinos livres com a Force India. Naquela época, eu pensava: 'Acabei de ganhar o campeonato, certamente deveria ter uma festa ou algo assim'.”

“Então, novamente, quando fui para a Fórmula 2, ficou claro que o objetivo era vencer e, se você vencer, ganha um assento na F1. Ganhei o campeonato e agora é a Fórmula 1.”

“Eles acreditam em mim. Eles acreditam que eu tenho potencial e também penso nisso de maneira semelhante. Estou sendo pago para oferecer um nível muito alto e, quando faço isso, é para isso que estou sendo pago. Se um carteiro entrega sua carta, ele não se dá um tapinha nas costas porque entregou sua postagem, isso faz parte do trabalho.”

"No meu trabalho, eu só deveria ter conversas se não atingir um determinado nível. Essa é a mentalidade, e eles apreciam quando você faz algo especial, mas todo mundo em uma equipe de Fórmula 1 tem suas funções.”

"É apenas o mundo em que vivemos. Estou em contato com eles toda semana e sempre os vejo nas corridas. Eles estão definitivamente satisfeitos com o que estou fazendo no momento."

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse no final da temporada que a fabricante estava "absolutamente certa de que Russell tem as qualidades de um potencial futuro na Mercedes."

Russell guiou pela Mercedes nos testes de pós-temporada, e Wolff enfatizou que não se tratava de avaliar o jovem de 21 anos, mas de dar experiência.

Os atuais pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, estarão sem contratos no final de 2020, enquanto Russell e Esteban Ocon, da Mercedes, assinaram com a Williams e a Renault, respectivamente, até 2021.

"Fazer parte de uma equipe como a Mercedes é algo grande, mas do meu lado, tento não viver no passado ou olhar para o futuro, apenas tento trabalhar aqui e agora.”

