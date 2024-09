10 momentos marcantes da carreira de Daniel Ricciardo na F1

A Fórmula 1 se despediu de Daniel Ricciardo no GP de Singapura do último fim de semana, quando ficou cada vez mais claro que o piloto da RB seria substituído por Liam Lawson.

Essa notícia foi confirmada oficialmente na quinta-feira (26), o que significa que Lawson será parceiro de Yuki Tsunoda nas seis últimas etapas da temporada de 2024, deixando incerto o futuro do oito vezes vencedor do GP.

Restam apenas duas vagas no grid de 2025 e, como uma delas é a da Red Bull, atualmente ocupada por Sergio Pérez, sua única chance de permanecer na F1 é por meio de uma mudança inesperada para a Sauber.

Portanto, é provável que seja o fim da carreira de Ricciardo na F1, que começou em 2011 e viu o piloto de 35 anos terminar duas vezes em terceiro lugar no campeonato de pilotos - seu melhor resultado.

Então, quais são os 10 momentos que definiram a carreira do "Honey Badger" [ratel ou texugo do mel] na F1?

A Red Bull envia Ricciardo para a equipe de F1 da HRT por empréstimo

Ricciardo se tornou piloto júnior da Red Bull aos 18 anos de idade, depois de terminar em sexto lugar na classificação da Fórmula Renault Itália em 2007. Isso significou que a Red Bull apoiou sua carreira a partir daquele momento e, em 2010, ele se tornou seu piloto de testes e reserva, função que também desempenhou na equipe-irmã Toro Rosso, que agora é RB.

O australiano continuou a impressionar e, em junho de 2011, Ricciardo finalmente recebeu a oportunidade de se tornar um piloto de F1. Mas não foi com nenhuma das equipes de propriedade da Red Bull, porque a operação central pagou à Hispania Racing Team, que estava em dificuldades, para emprestar Ricciardo para as 11 rodadas finais da temporada.

Ricciardo teve um bom desempenho, apesar do carro ruim, pois com o passar do tempo ele se tornou gradualmente mais rápido que o veterano companheiro de equipe Vitantonio Liuzzi, superando-o em corridas como a da Itália, Singapura e Abu Dhabi. Foi uma experiência de aprendizado vital e, no final do ano, Ricciardo foi anunciado como piloto da Toro Rosso para 2012, onde passou duas temporadas antes de ser promovido à Red Bull.

Ricciardo conquista a primeira vitória em sua temporada de estreia na Red Bull

Ricciardo foi para a Red Bull, atual campeã mundial, em 2014, depois que o australiano Mark Webber encerrou sua carreira de 12 anos na F1. Embora a Red Bull tivesse acabado de ganhar os quatro títulos anteriores, Ricciardo não estava exatamente em uma situação fácil, pois estava enfrentando o atual campeão da F1 Sebastian Vettel no primeiro ano de corridas com o motor turbo-híbrido.

Mas Ricciardo prosperou, rapidamente se afirmando como o piloto mais rápido.Seu início impressionante culminou com a primeira vitória em um GP na sétima etapa da temporada, em Montreal.

Foi uma corrida frenética em que o piloto da Red Bull ficou em segundo lugar, atrás de Nico Rosberg, a três voltas do final, apesar de ter largado em sexto. Mas os problemas atingiram a Mercedes, já que o campeão daquele ano, Lewis Hamilton, abandonou a corrida na 46ª volta por uma falha no freio, enquanto seu companheiro de equipe, Rosberg, com quem ele lutou amargamente pelo título, foi forçado a dirigir com menos potência no motor.

Isso fez com que Ricciardo ultrapassasse Rosberg pela liderança a duas voltas do final e essa eventual vitória foi enorme, já que o jovem de 24 anos agora tinha uma grande vantagem sobre Vettel.

Foi a primeira de três vitórias para ele em 2014, o que resultou em um novo contrato de longo prazo, enquanto Vettel foi para a Ferrari em 2015.

Ricciardo estreia sua famosa comemoração "shoey" em Hockenheim

Ricciardo se estabeleceu totalmente como um dos principais pilotos da F1 após o GP do Canadá de 2014 e, em 2016, terminou em terceiro lugar no campeonato pela segunda vez em três anos. Naquela temporada, ele também venceu na Malásia, mas seu pódio em Hockenheimring, dois meses antes, talvez tenha sido o momento mais memorável, já que Ricciardo estreou o 'shoey'.

O shoey é uma comemoração australiana tradicional que consiste em um piloto beber champanhe de seu sapato usado na corrida no pódio. Ela foi introduzida no automobilismo pelo piloto de V8 Utes Ryal Harris, antes de Ricciardo trazê-la para a F1 após seu segundo lugar no GP da Alemanha de 2016.

Sem dúvida, pegou todo mundo de surpresa, mas as pessoas adoraram o momento. Assim, sempre que marcava um pódio depois disso, Ricciardo fazia um 'sapatinho' - muitas vezes porque outros o incentivavam - e, às vezes, arrastava outros para fazer um também, como Hamilton, Rosberg, Max Verstappen, Martin Brundle e até Sir Patrick Stewart.

Os altos e baixos de Mônaco

Ricciardo conquistou uma vitória incrível no GP de Mônaco de 2018 ao percorrer as 50 voltas finais com 25% a menos de potência, enquanto se defendia do ex-companheiro de equipe Vettel, que estava logo atrás. Mas a vitória veio depois de um tremendo azar apenas dois anos antes, quando Ricciardo liderava o GP de Mônaco de 2016 até um pitstop malfeito a 32 voltas do final, quando a Red Bull não tinha os pneus adequados prontos a tempo

Isso levou a uma parada de nove segundos e Ricciardo deixou os boxes atrás de Hamilton, que acabou vencendo a corrida. É compreensível que o australiano tenha ficado furioso, mas a redenção veio em 2018, quando fez a melhor pilotagem de sua carreira, o que foi um feito digno de Michael Schumacher, de acordo com o chefe Christian Horner.

Colisão com Verstappen que pode ter causado a saída de Ricciardo da Red Bull

Verstappen e Ricciardo foram companheiros de equipe entre 2016 e 2018, período durante o qual os dois se tornaram bons amigos e se mostraram muito próximos na pista. Mas, com o passar do tempo, ficou claro que a Red Bull estava depositando seu futuro de longo prazo em Verstappen, que assinou um novo contrato no final de 2017, enquanto as conversas com Ricciardo se arrastavam antes do término de seu contrato no ano seguinte.

O piloto de 28 anos estava em uma fase de sua carreira em que o próximo passo era mais importante do que nunca, já que Ricciardo estava se encaminhando para se tornar um veterano da categoria e levou muito tempo para decidir. No final, ele fez uma mudança surpreendente para a Renault em 2019 e as consequências do GP do Azerbaijão de 2018 talvez sejam vistas como um catalisador para essa decisão.

Na quarta etapa da temporada, ele e Verstappen lutaram durante toda a corrida até chegarem a um fim explosivo na volta 40, quando a dupla da Red Bull colidiu na reta de chegada. Verstappen, que tinha acabado de ultrapassar Ricciardo para ficar em quarto, fez uma manobra tardia para defender a parte interna e seu companheiro de equipe travou as rodas antes de bater na traseira do RB14 do australiano.

Pode-se discutir quem foi o culpado, mas Ricciardo achava que Verstappen o havia testado na freada (o infame brake test), mas sentiu que a equipe favoreceu mais o futuro campeão naquela ocasião.

Portanto, talvez tenha sido um sinal de que Ricciardo nunca seria o piloto número um enquanto Verstappen permanecesse na Red Bull. Isso fez de Baku 2018 um ponto-chave para que o australiano acreditasse que a grama era mais verde em outro lugar.

Ricciardo desiste de carro de frente de grid para ir à Renault

A mudança de Ricciardo para a Renault chocou todo o paddock, pois foi feita com muito risco, já que a marca francesa terminou em quarto lugar e 297 pontos atrás da Red Bull no campeonato de 2018.

Mas Dani citou a necessidade de um novo desafio, dizendo que não havia muito espaço para crescer com a Red Bull, enquanto o projeto da Renault o entusiasmava.

Ricciardo esperava que sua mudança fosse como a de Hamilton, que trocou a McLaren, vencedora do campeonato, pela Mercedes, em 2013, antes de ganhar seis títulos nas 'flechas de prata'. Mas a passagem de Ricciardo pela Renault não foi nada parecida, porque a equipe caiu para quinto na classificação de 2019, enquanto o australiano terminou em nono no campeonato de pilotos.

Antes da campanha seguinte, Ricciardo anunciou que se juntaria à McLaren no final de 2020, o que significa que ele disputou apenas duas temporadas pela Renault. Embora seu segundo ano tenha sido muito melhor - Ricciardo terminou em quinto lugar no campeonato, com dois pódios - a mudança para a equipe francesa talvez seja seu legado final, pois na verdade fez sua carreira regredir, em vez de dar um pontapé inicial.

Ricciardo se torna a estrela de Drive to Survive

A série da Netflix Drive to Survive fez com que a popularidade da F1 disparasse e Ricciardo se tornou um protagonista enigmático durante a primeira temporada, que acompanhou o campeonato em 2018. Ela documentou de perto um ano crucial na carreira de Ricciardo enquanto ele avaliava suas opções futuras e o terceiro episódio - intitulado "Redemption" (Redenção) - capturou sua vitória em Mônaco, bem como a infame colisão em Baku.

Ricciardo também participou de outros episódios e séries posteriores, tornando-se uma espécie de estrela de destaque do seriado da Netflix. Os fãs se identificaram com o que viram na tela e esse vislumbre por trás do visor ajudou tanto ele quanto a série a despertar mais interesse.

A saída de Vettel da Ferrari desencadeia a mudança de Ricciardo para a McLaren

Apesar de um ano de estreia pouco satisfatório na Renault, Ricciardo ainda era muito estimado, então não foi surpresa que a McLaren o contratasse para a temporada de 2021, depois que o seu entãopiloto Carlos Sainz optou por substituir Vettel na Ferrari.

A expectativa para Ricciardo na McLaren era grande, mas não era para ser, pois ele teve dificuldades para se familiarizar com o carro.

Desde o início, Dani foi mais lento do que seu companheiro de equipe Lando Norris e, nas férias de verão de 2021, estava 63 pontos atrás do britânico, uma lacuna que ele não conseguiu realmente superar.

Isso apesar do australiano ter conquistado uma vitória emocionante no GP da Itália de 2021, em que ele disse "nunca ter ido embora" pelo rádio da equipe. Mas, em vez de isso fazer com que sua sorte mudasse, acabou provando ser uma anomalia em meio a dois anos muito decepcionantes na McLaren.

Isso fez com que Ricciardo fosse dispensado para a temporada de 2023, apesar de ter sido contratado originalmente para aquele ano, colocando seu futuro na F1 em grande dúvida.

Teste bem-sucedido em Silverstone dá a Ricciardo uma última chance na F1

A saída de Ricciardo da McLaren fez com que ele ficasse sem vaga no início de 2023, então ele retornou à Red Bull para se tornar seu piloto reserva. No entanto, o novato Nyck de Vries teve dificuldades significativas na AlphaTauri - antiga Toro Rosso - e seu futuro foi questionado depois de apenas 10 corridas sem pontos.

Com Dani como piloto reserva, a equipe-irmã da Red Bull sabia que tinha um substituto pronto e um teste de pneus da Pirelli em Silverstone com o RB19 deu a ele a oportunidade de mostrar que ainda tinha o que fazer.

O Honey Badger impressionou e foi revelado que ele registrou tempos que o colocariam na primeira fila do GP da Inglaterra do fim de semana anterior. Assim, a Red Bull agiu rapidamente e o colocou na AlphaTauri pelo resto da temporada, substituindo De Vries.

Isso deu ao australiano a salvação que ele tanto desejava para mostrar à F1 que ele ainda tinha um futuro na categoria.

A batida no GP da Holanda de 2023 marca o início do fim para Ricciardo

O retorno de Ricciardo à F1 durou apenas as duas primeiras corridas, pois ele quebrou a mão no segundo treino livre do GP da Holanda, ao bater na curva 3 de Zandvoort.

Com isso, Lawson fez sua estreia na categoria e o neozelandês disputou os cinco GPs seguintes, durante os quais impressionou ao marcar pontos em Singapura depois de chegar à terceira posição.

Antes da lesão de Ricciardo, Lawson, que terminou em terceiro lugar na classificação da F2 de 2022, nunca foi realmente considerado para uma corrida de F1, mas seu período de cinco corridas permitiu que ele mostrasse suas habilidades e demonstrasse que é bom o suficiente para competir na categoria.

Isso fez com que Horner afirmasse que o piloto de 22 anos um dia se tornará um piloto em tempo integral. Portanto, desde o momento em que o australiano voltou ao cockpit em Austin, as perguntas sobre quando Lawson voltará foram feitas constantemente, embora a equipe tenha optado por mantê-lo como piloto reserva para 2024.

Mas a ausência de pontos nas oito primeiras etapas, embora Ricciardo tenha terminado em quarto lugar na corrida sprint de Miami, significou que o piloto nascido em Perth estava em risco, o que fez com que Lawson recebesse a oportunidade mais uma vez.

