Sergio Pérez enfrenta um momento difícil na Fórmula 1 na temporada de 2024. Atualmente, o mexicano tem recebido atenção por resultados ruins e por não conseguir acompanhar o ritmo de Max Verstappen, apesar dos dois terem o mesmo carro.

Desde o GP de Miami, Pérez não consegue terminar entre os cinco primeiros colocados na corrida e tem ficado com muita pressão sobre seus ombros pelos resultados ruins. Em Baku, o mexicano teve a chance de terminar à frente do tricampeão, mas bateu em Carlos Sainz na penúltima volta e abandonou a etapa.

Agora, ao conversar com a DAZN sobre os atuais resultados, Sergio disse que não está feliz com o momento que vive, mas culpou o desequilíbrio do carro, algo que vem sendo motivo de reclamações de Verstappen também.

"Esta temporada tem sido muito difícil. É realmente frustrante correr com um carro que é limitado em muitos aspectos e não poder me mostrar realmente".

"Seu companheiro de equipe está vencendo, ele está indo muito bem e é um obstáculo maior a cada corrida", explicou Pérez.

"Eu gostaria de esquecer esses últimos seis meses, tem sido muito difícil. Mas eu me pergunto: Por que eu deveria ficar com raiva do Max? Se ele é melhor do que eu, só posso respeitar isso".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!