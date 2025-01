Um dos maiores pontos de discussão no paddock durante o primeiro semestre da temporada 2024 da Fórmula 1 foi a possível saída de Max Verstappen da Red Bull, e como o futuro do holandês estaria diretamente ligado ao destino de Helmut Marko na equipe.

Em meio à polêmica envolvendo o chefe Christian Horner e a guerra de poder que surgiu dentro da equipe com Horner, Marko e os lados austríaco e tailandês da marca de bebidas energéticas, veio a tona uma informação importante sobre Verstappen.

Com contrato garantido com a Red Bull até o fim de 2028, o holandês teria passe livre para sair da equipe, sem a necessidade de pagar uma rescisão, caso Marko saísse do time austríaco, o que ficou informalmente conhecido como "Cláusula Marko"

Porém, quase um ano depois, o austríaco revelou em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf que a situação interna havia mudado, e que a cláusula foi removida do contrato.

"Eu conheço a família Verstappen há muito tempo", disse Marko. "Sei que sempre posso contar com eles e o apoio que Max me deu no início do ano passado foi muito valioso e importante para mim. Max é um dos maiores atletas do mundo. Ele ganha muito dinheiro, mas o mais importante é que ele é um homem de princípios. Isso nunca mudou desde que ele tinha 14 anos de idade".

"Agora removemos a cláusula do contrato de Max que estava vinculada à minha função na Red Bull. Essa cláusula foi alterada para garantir que a empresa seja bem-sucedida em um futuro próximo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Pool de conteúdo da Red Bull

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Watch: PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!