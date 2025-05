Atualização: Albon, Lawson e Bearman foram punidos após a sprint em Miami

Lando Norris venceu a caótica corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1. O piloto da McLaren acabou beneficiado pelo safety car causado por Fernando Alonso no fim da corrida e levou a vitória para casa. Oscar Piastri foi o segundo e Lewis Hamilton completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em P15, à frente de Max Verstappen que foi punido com 10s por incidente com Kimi Antonelli nos boxes.

A corrida

A sprint começou antes mesmo da largada oficial. Contrariando a previsão do tempo, choveu bastante antes mesmo do início da corrida. Charles Leclerc acabou batendo por conta da pista extremamente molhada e ficou fora da corrida.

O procedimento de largada foi cancelado, uma vez que os pilotos estavam reclamando bastante da baixa visibilidade na pista por conta do spray. Meia hora depois, o procedimento foi retomado.

A FIA decidiu fazer duas voltas atrás do safety car antes de 'bater o martelo' se a largada seria em movimento ou parada - e foi parada. Kimi Antonelli, pole, ficou roda com roda com Oscar Piastri, mas acabou indo para fora da pista.

Com isso, o piloto da Mercedes caiu para quarto lugar sendo superado também por Lando Norris e Max Verstappen. Carlos Sainz e Esteban Ocon foram os responsáveis por protagonizar a briga da corrida, com o espanhol passando direto na curva deixando o caminho livre para o piloto da Haas.

Lá na frente, Piastri estava tranquilo com 2s de diferença para o companheiro de equipe. Na 11ª volta, o DRS foi liberado e Yuki Tsunoda foi o primeiro a colocar pneus slick. Logo na sequência, Lewis Hamilton também fez a troca.

Antonelli e Verstappen entraram no box ao mesmo tempo e na saída, bateram. Na reta final, Piastri e Norris brigaram pela liderança, com o australiano passando reto. Poucos minutos depois, a McLaren chamou Oscar para fazer a troca.

Enquanto na pista, Sainz se arrastava até os boxes, sem o pneu traseiro. Um pouco mais atrás no grid, Hamilton passou por passagem pelo holandês da Red Bull. No momento em que Norris foi chamado para fazer a troca, Fernando Alonso causou uma bandeira amarela por bater forte e, consequentemente, o safety car precisou entrar na pista.

No replay, foi possível ver que o espanhol foi tocado por Liam Lawson e, por isso, acabou rodando. Antes da corrida terminar, Verstappen foi penalizado em 10s pelo incidente com Antonelli no box.

Resultado sprint Miami

1 Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Lewis Hamilton (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Lance Stroll (Aston Martin)

6 Yuki Tsunoda (Red Bull)

7 Kimi Antonelli (Mercedes)

8 Pierre Gasly (Alpine)

9 Nico Hulkenberg (Sauber)

10 Isack Hadjar (Racing Bulls)

11 Alex Albon (Williams)

12 Esteban Ocon (Haas)

13 Liam Lawson (Racing Bulls)

14 Ollie Bearman (Haas)

15 Gabriel Bortoleto (Sauber)

16 Jack Doohan (Alpine)

17 Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin) - Não completou

Carlos Sainz (Williams) - Não completou

Charles Leclerc (Ferrari) - Não largou

