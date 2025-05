F1: Leclerc bate carro na ida ao grid da sprint em Miami; confira

Charles Leclerc não começou este sábado de atividades do GP de Miami de Fórmula 1. O piloto da Ferrari acertou o carro no muro enquanto estava indo para o grid de largada.

Contrariando o que a previsão do tempo indicava, a chuva caiu forte no Circuito Internacional de Miami, mudando completamente o prognóstico de uma prova no seco. A Ferrari calçou pneus intermediários no monegasco, mas os compostos não conseguiram 'segurar a onda' da alta quantidade de água na pista.

Charles Leclerc se classificou em sexto lugar para a sprint. Contudo, o piloto está fora da prova por conta dos danos ao carro, uma vez que ainda neste sábado acontece a classificação para o GP principal, no domingo.

