Apesar de ajustes significativos no carro e do estilo de pilotagem de Charles Leclerc, ainda é difícil para qualquer um dos pilotos da Ferrari levar o SF-25 ao seu potencial competitivo. O monegasco se mostrou visivelmente decepcionado após se classificar em sexto para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 deste sábado (3) e demonstrou sua "irritação" com a falta de ritmo.

O companheiro de Scuderia de Lewis Hamilton chegou a Miami com a ideia de que estava encontrando desempenho por meio de uma série de alterações de configuração que garantiriam que o carro estivesse com uma guiada mais adequada ao seu gosto. O resultado, no entanto, foi de três décimos do primeiro lugar de Andrea Kimi Antonelli.

Os dados mostraram que, embora a performance da Ferrari nas curvas fosse sólida, havia dificuldade para mantê-la nas zonas de tração na saída das curvas de baixa velocidade — e os comentários de Leclerc deram credibilidade a isso.

"Foi ruim", resumiu o piloto de 27 anos sobre a sessão de classificação. "A volta foi boa, mas o ritmo não está lá essas coisas agora, então, é um pouco irritante, mas é assim que as coisas estão por enquanto. A esperança agora, segundo ele, é tentar algo na largada. "Vou dar o meu melhor. Não havia muito o que fazer hoje. Esse é o ritmo do carro."

O monegasco confirmou as informações de que o SF-25 não está sendo regular na volta completa. "Em todas as curvas, na verdade, não é como se fôssemos particularmente fracos em um só tipo. A baixa velocidade parece ser mais um dos nossos pontos fracos, mas muda de um fim de semana para o outro", analisou.

Hamilton concorda com Leclerc em análise sobre a Ferrari em Miami

Hamilton, por sua vez, seguiu uma linha semelhante ao analisar o quali sprint. Segundo ele, o carro estava melhor na sessão de treinos livres. Para o heptacampeão, a Ferrari apresenta dificuldades para, de fato, manter o ritmo. "O TL1 foi provavelmente um pouco melhor. O carro estava um pouco mais agradável de pilotar. Estamos mesmo com falta de velocidade", pontuou.

Ele foi além e afirmou que todos os carros que classificaram à frente são mais rápidos, mas não acredita que tenha sido um treino "desperdiçado". "Definitivamente, há aprendizados: das mudanças de configuração que fizemos e de como o carro se comportou, e há trabalho a ser feito para ganhar desempenho no restante do fim de semana", concluiu o britânico.

A corrida sprint do GP de Miami começa às 13h, no horário de Brasília, deste sábado, que ainda terá a classificação para a prova principal às 17h. O GP será no domingo (4), a partir das 17h. A Band transmite na TV aberta para o Brasil e a F1TV Pro no streaming. Confira a tabela de horários completa.

