A FIA confirmou na manhã deste domingo que George Russell largará do pitlane no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, devido a uma violação do regime de parque fechado por parte da Mercedes, como consequência de seu acidente no final da classificação do sábado.

O britânico acabou perdendo o controle de seu carro e foi parar na barreira de pneus da curva 19, danificando gravemente seu W15. O impacto destruiu um pacote de atualização que a Mercedes havia trazido para a corrida deste fim de semana e a deixou em um dilema sobre o que fazer, já que não há peças de reposição disponíveis para os novos desenvolvimentos.

Embora Lewis Hamilton, que se classificou em 19º lugar após um Q1 difícil, tenha oferecido suas atualizações para permitir que Russell ocupasse seu sexto lugar no grid, a equipe não considerou isso prático, pois seria muito trabalho para os dois carros.

Em vez disso, a equipe sabia que perder a atualização significava que provavelmente teria de reverter Russell para a especificação anterior do carro que havia sido usada até o GP de Singapura. A única vantagem de isso acontecer em Austin é que não há penalidade automática, pois as equipes podem alterar as especificações nos fins de semana de corrida sprint se for comprovado que não há peças de reposição disponíveis.

No entanto, mesmo que apenas o foco no carro de Russell, para voltar à especificação anterior, fosse um esforço muito grande para ser feito dentro dos limites normais de tempo do parque fechado - então foi tomada a decisão de continuar trabalhando nele durante a noite.

Isso significou que as coberturas normais de parque fechado, que são instaladas nos carros para impedir que qualquer trabalho seja feito quando o carro está em operação, foram mantidas desligadas. Isso é uma violação das regras e exige que o piloto largue dos boxes.

Uma declaração da equipe disse: "Tivemos que trabalhar no carro durante a noite, durante o período de cobertura do carro. A carga de trabalho envolvida nisso foi devido à reversão da especificação para o que corremos em Singapura."

A largada de Russell nos boxes significa que a Mercedes enfrentará dificuldades no GP dos EUA, com seus pilotos bem abaixo na classificação. Hamilton largará em 17º agora, graças à saída de Russell do grid e ao fato de Liam Lawson, da RB, ter que largar em último devido a uma penalidade de troca de motor.

