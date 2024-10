Apesar de terem ficado atrás de Lando Norris e Max Verstappen na classificação para o GP dos Estados Unidos, Charles Leclerc acredita que a Ferrari ainda tem forças para virar a mesa na Fórmula 1 neste domingo e tomar um rumo inesperado.

Leclerc ficou em quarto lugar no grid, a apenas 0,09 segundo de seu companheiro de equipe Carlos Sainz, enquanto o espanhol conquistou a terceira posição para a corrida de domingo em Austin.

O monegasco não acredita que o final precoce da Q3 - causado pelo acidente de George Russell na Curva 19 - teria feito muita diferença em sua posição, achando que o terceiro lugar era o resultado máximo possível e citou uma "limitação" do SF-24 no primeiro setor.

Ele disse que isso dificultou a aproximação de Norris e Verstappen na classificação, mas explicou que esse era um problema muito menor na corrida.

"Nenhum de nós era capaz de lutar com os dois primeiros - eles eram muito rápidos, mas isso também é o que esperávamos como equipe", explicou Leclerc.

"No primeiro setor da classificação, ontem e hoje, sabíamos que tínhamos uma limitação em nosso carro no momento. E nenhuma das opções de configuração que pensamos resolveria esse problema".

Além disso, Leclerc considerou que a vitória continua sendo possível para a Ferrari se os italianos conseguirem repetir o ritmo da corrida Sprint - na qual Sainz ficou em segundo lugar na última volta, à frente de Norris.

"Mas, na corrida, temos muito menos esse problema. Por isso, estou um pouco mais otimista para a corrida".

"Se virmos o mesmo ritmo de corrida da manhã [de sábado], com certeza a vitória na corrida é possível".

"Acho que a McLaren e a Red Bull provavelmente darão um passo à frente em termos de configuração do carro, e precisamos ver o quanto isso representa de avanço nos tempos de volta".

Leclerc explicou que a degradação dos pneus que a Ferrari estava experimentando era "bastante equilibrada" e que ele havia aprendido, por ter sido excessivamente conservador em sua batalha na corrida Sprint com Sainz, que ele poderia tirar mais proveito dos pneus.

"Como piloto, você pode escolher se quer ter degradação dianteira ou traseira", explicou. "Depende um pouco de como você pilota, e veremos como todo mundo vai lidar com os pneus".

"Com certeza, [acelerar mais cedo] depende também da nossa estratégia e de quantas voltas precisamos fazer no primeiro stint".

"Aprendi com [o sprint], que provavelmente não foi o cenário ideal para mim [ser ultrapassado por Sainz], mas tentaremos torná-lo ideal [na corrida]".

Sobre as limitações da Ferrari, ele acrescentou: "[No setor um] é mais o fundo do poço e os solavancos reais na pista que nos compensam muito e temos muito, estamos nos tocando bastante, então isso torna tudo muito complicado para nós. Mas não é o salto desta vez".

