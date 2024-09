A Fórmula 1 realizou neste sábado uma classificação importante para o GP do Azerbaijão em Baku, com os líderes do Mundial tendo resultados bastante diferentes entre si.

Terceiro colocado no Mundial, o monegasco Charles Leclerc garantiu a pole position, tendo ao seu lado na primeira fila o australiano Oscar Piastri. Já o líder Max Verstappen chegou a mostrar bom ritmo e parecia ter condições de brigar pela posição de honra, mas acabou apenas em sexto.

Já o principal rival de Verstappen, Lando Norris, acabou tendo uma confusão no final do Q1. O britânico achou que a última curva da pista estava sob bandeira amarela e ainda acertou a barreira de proteção, sendo eliminado ainda na primeira parte do Q1, ficando apenas com a 17ª posição.

Pierre Gasly inicialmente tinha terminado em 13º, mas irregularidades técnicas por "exceder o fluxo instantâneo de massa de combustível", causaram a desclassificação do piloto no classificatório e consequente 20° lugar no grid.

Confira o grid de largada para o GP do Azerbaijão:

Cla Piloto # Chassi Motor 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 2 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3 C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 4 S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6 M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 7 L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 8 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9 F. Colapinto Williams 43 Williams Mercedes 10 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11 O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 12 Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 13 N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 14 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 15 D. Ricciardo RB 3 RB Red Bull 16 L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 17 V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 18 E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 19 G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 20 P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

